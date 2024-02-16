Водителей Бурятии предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

Снегопад и ветер ухудшили обстановку на дорогах Бурятии. Об этом водителей предупредила республиканская Госавтоинспекция.«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к происшествию.Госавтоинспекция обращает внимание, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. По возможности воздержитесь от поездок», - обратились к водителям в ГИБДД.Фото: МВД Бурятии