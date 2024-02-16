Улан-удэнцев приглашают на «Лыжню России-2024»

Всех любителей зимнего спорта ждут на «Лыжню России-2024», которая пройдёт в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке 17 февраля.Автобусы по маршруту №37 будут работать по графику рабочего дня. Также будет усилена работа и частного перевозчика по маршруту №37.Для участников будет организовано горячее питание – чай и выпечка.Программа соревнований:10:00 - 12:50 регистрация и распределение участников по стартам;13:00 – Парад открытия;13:20 - Старт детей до 7 лет;13:30 - Старт школьников: юноши и девушки до 17 лет;13:50 – Старт мужчин и женщин 18 лет и старше;14:20 - Старт 5 км - юноши и девушки 2006 г.р. и моложе; мужчины-ветераны 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше;14:50 – Старт 10 км - мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;15:30 - Церемония награждения победителей после окончания каждого забега, закрытие.