Общество 16.02.2024 в 12:01

Улан-удэнцев приглашают на «Лыжню России-2024»

Для участников организуют горячее питание
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцев приглашают на «Лыжню России-2024»
Всех любителей зимнего спорта ждут на «Лыжню России-2024», которая пройдёт в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке 17 февраля.

Автобусы по маршруту №37 будут работать по графику рабочего дня. Также будет усилена работа и частного перевозчика по маршруту №37.

Для участников будет организовано горячее питание – чай и выпечка.

Программа соревнований:

10:00 - 12:50 регистрация и распределение участников по стартам;
13:00 – Парад открытия;
13:20 - Старт детей до 7 лет;
13:30 - Старт школьников: юноши и девушки до 17 лет;
13:50 – Старт мужчин и женщин 18 лет и старше;
14:20 - Старт 5 км - юноши и девушки 2006 г.р. и моложе; мужчины-ветераны 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше;
14:50 – Старт 10 км - мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;
15:30 - Церемония награждения победителей после окончания каждого забега, закрытие.

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