Ежегодно солнечная Бурятия заметно преображается. В каждом районе республики отстраивают объекты разного значения – от муниципальных дорог, домов культуры до возведения мостов, крупных спортивных комплексов и целых стадионов. Кроме того, власти региона осуществляют целый ряд социальных проектов в сферах образования, медицины и т. д. Все они связаны с президентом России Владимиром Путиным через его решения, поручения и указы. Предлагаем вспомнить самые заметные достижения, которые Бурятия достигла в сфере спорта с 2017 года.Первый в России специализированный центр по стрельбе из лука построили в Бурятии благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Современный трехэтажный спортивный комплекс расположен в центре Улан-Удэ. Решение о строительстве лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль.В проекте лукодрома были применены самые современные подходы к строительству - это современные системы вентиляции и освещения. Для покрытия был применен специальный спортивный линолеум. Были учтены все пожелания и требования Федерации стрельбы из лука Бурятии. При строительстве зала были применены стандартные размеры и расстояния для проведения соревнования. Современный спортивный комплекс для лучников занимает площадь 4,9 тысячи квадратных метров.На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. При этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.Центр единоборств «Патриот» возведен на средства президентской дальневосточной субсидии. Здание площадью 6000 квадратных метров располагает универсальным залом для игровых видов спорта, современными залами бокса и восточных единоборств, залом общей физической подготовки, гостиницей на 20 мест, конференц-залом, тренерскими и другими помещениями.На первом этаже в специализированных залах двухэтажного здания улан-удэнцы могут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом. Этаж оборудован раздевалками с душевыми, тренерскими, медицинскими комнатами и сауной. На втором этаже расположатся хостел на 20 мест, универсальный зал, административные помещения, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест.На условиях государственно-частного партнерства при поддержке федерального бюджета в селе Сотниково Иволгинского района построили борцовскую юрту, которую Олег Матыцин, министр спорта России, назвал уникальным спортивным объектом. Ежедневно в юрте могут заниматься до 200 человек.Общая стоимость объекта составляет 43,4 млн рублей. Спортзал способен принять 40 человек в смену, тренировочный спортивный зал рассчитан на два борцовских ковра диаметром 7 метров, есть тренажерный зал. Общая площадь здания составляет 835 квадратных метров. Здание также рассчитано на проведение соревнований: там оборудовано 40 посадочных мест на трибунах складного типа. На цокольном этаже расположились мужские и женские раздевалки с душевыми кабинами, комнаты для персонала, отдельная раздевалка для посетителей с детьми.В период с 2018 по 2023 год в республике построено 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 стадионов и 6 спортзалов. Сегодня в республике около 500 тыс. человек систематически занимаются различными видами спорта. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры их количество растет.Так в конце прошлого года в селе Гусиное озеро Селенгинского района по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), запущенной на Дальнем Востоке по поручению президента России, построили открытый стадион. Спортивное сооружение предназначено для проведения соревнований по легкой атлетике и футболу. Здесь есть три индивидуальные дорожки для бега и спортивной ходьбы, секторы для горизонтальных прыжков. Внутри беговой дорожки расположено футбольное поле площадью 60×45 м. Также здесь предусмотрена площадки для игр в баскетбол, волейбол и тренировок.Первый в России гиревой центр появился благодаря президентской дальневосточной субсидии на сумму 17,4 млн рублей. Уникaльный cпopтивный зaл пocтpoили в пoceлкe Oнoxoй Зaигpaeвcкoгo paйoнa. Ежeднeвнo тaм зaнимaется бoлee 250 cпopтcмeнoв и шкoльникoв. Площадь основного зала составляет более 400 квадратных метров.Зал оснащён 10 помостами для упражнений с гирями, двумя помостами для упражнений со штангой с тяжёлыми весами, около 30 тренажеров для различных групп мышц, стойками и пирамидами для снарядов (гири, гантели, грифы, диски), зона для игры в «Кэс-Баскет», два теннисных стола, верёвочный канат и шест. В зале также имеется возможность заниматься всеми силовыми видами - от пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики до армрестлинга и кроссфита, будут проводиться занятия по общефизической подготовке спортсменов и других видов спорта. В новом спорткомплексе размещена площадка для сдачи норм ГТО.В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» и президентской дальневосточной субсидии в республике создаются условия для массового спорта. За шесть последних лет в республике построено 47 спортивных площадок, 10 площадок с тренажерами, 4 хоккейные коробки.Так в декабре 2023 года новый спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Тохой Селенгинского района. Объект стоимостью 65,5 млн рублей возведён по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Спортивный комплекс общей площадью почти 22 тыс. кв. м. включает стадион с футбольным полем размером 60х45 метров, беговые дорожки, спортивную площадку, площадку с уличными тренажерами, секторы для прыжков в длину и метания ядра и мяча, площадку для навесного оборудования и хоккейную коробку.Фото: «Номер один», пресс-служба правительства Бурятии