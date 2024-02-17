Что сделано в Бурятии по поручению президента в здравоохранении

Ежегодно солнечная Бурятия заметно преображается. В каждом районе республики отстраивают объекты разного значения – от муниципальных дорог, домов культуры до возведения мостов, крупных спортивных комплексов и целых стадионов. Кроме того, власти региона осуществляют целый ряд социальных проектов в сферах образования, медицины и т. д. Все они связаны с президентом России Владимиром Путиным через его решения, поручения и указы. Предлагаем вспомнить самые заметные достижения, которые Бурятия достигла в сфере здравоохранения с 2017 года.Новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера открывал президент России. На открытии Владимир Путин сказал, что развитие системы здравоохранения – ключевое, фундаментальное направление, которое и дальше будет развиваться.После открытия нового корпуса онкодиспансера в Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным - от диагностики до всех видов лечения опухолей. В новом здании на площади 18 тыс. кв.м. работают пять клинических отделений. Число мест в стационаре увеличилось до 250, а количество операционных – до восьми. Все помещения оснащены самым современным оборудованием.С момента открытия хирургический корпус посетили несколько тысяч человек. Бурятский онкологический диспансер признали лучшим учреждением России. Он вошел в число лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!».Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в Центре ядерной медицины, который открылся год назад. Он построен в Бурятии благодаря президентской дальневосточной субсидии. Центр оснащен современным оборудованием не только для оказания диагностической медицинской помощи, но и для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов, соответствующих мировым стандартам.Уникальность Центра ядерной медицины в том, что здесь благодаря современным методам диагностики с помощью позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ) можно изучить все тело пациента лишь за одно исследование и обнаружить опухоль даже если она размером 3 мм.Центр ядерной медицины оказывает помощь как жителям республики, так и пациентам из соседних регионов и ближнего зарубежья. Данный центр работает с октября 2022 года, за время работы уже принято более 4 тыс. пациентов. Сотрудники продолжают развивать новые технологии.В июне 2023 года в Улан-Удэ открылся самый крупный в ДФО пансионат для пожилых людей «Нарата». Здание на 150 мест построено по нацпроекту «Демография».Здание Центра для граждан старшего поколения и людей с инвалидностью состоит из пяти корпусов, расположенных в виде солнечных лучей. Название учреждения - «Нарата», что означает «Солнечный». Здание выполнено со стеклянными витражами, высокими потолками и просторными залами. В нем предусмотрены: современный актовый зал, спортзал с тренажерами, парикмахерская, читальный зал, помещение для религиозных обрядов, компьютерный класс и т.д.В целях обеспечения «доступной среды» для лиц с ограничениями способности к самостоятельному передвижению в каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля.В апреле 2022 года открыта новая поликлиника в селе Тарбагатай. Это долгожданное событие для всего Тарбагатайского района. Вопрос ее строительства не решался более 30 лет и сдвинулся с места благодаря инициированной президентом государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».Проект здания разработан с учетом особенностей местности, пожеланий эксплуатирующей медицинской организации. В процессе строительства в проект вносились изменения – для удобства пациентов установлен модуль для рентген-кабинета, поскольку действующий кабинет находится в отдельностоящем здании 70-х годов постройки прошлого века.Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Строение площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков: одного одноэтажного и двух двухэтажных. Здесь расположатся терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения, а также скорая и неотложная помощь, стоматология. Поликлиника оснащена современным оборудованием.В 2018 году Перинатальный центр получил новое, современное, высокотехнологичное здание на 120 коек в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения, реализующейся по инициативе президента России. Это ведущее родовспомогательное учреждение Республики Бурятия, оказывающее высококвалифицированную медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.В прошлом году врачам перинатального центра удалось выходить новорожденную девочку весом всего 540 грамм. Малышка родилась на сроке 23 недели и 3 дня и находилась на лечении в стационаре полгода. 3 месяца она получала лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, дальнейшее выхаживание продолжила в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.Открытие хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы состоялось в 2018 году. Строительство детской больницы началось еще в 1989 году. ДРКБ – это учреждение, которое сосредоточило в одном месте всю медицинскую помощь для детей Бурятии. Это функциональная диагностика и бактериологическая, генетическая, геномная, иммунологическая, гематологическая лаборатории.В распоряжении детских хирургов современные специализированные операционные залы для экстренных и плановых вмешательств, палаты реанимации и интенсивной терапии. Специализированные детские хирургические отделения оснащены и оборудованы в соответствии с современными требованиями и нормами СанПиН и предназначены именно для пациентов детского возраста. В больнице просторные палаты с отдельными санузлами.С 2017 года для Бурятии приобретено 477 автомобилей, в том числе 149 машин скорой медицинской помощи, 232 единицы легкового автотранспорта и 42 передвижных медицинских комплекса.Так в сентябре прошлого года 12 карет скорой помощи поступили в 11 центральных больниц Баргузинского, Селенгинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского, Кяхтинского и Прибайкальского районов.Ранее, в апреле того же года, медицинские организации республики получили сразу 82 новых автомобиля. Автопарк медицинских служб пополнили 70 легковых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, 9 машин скорой помощи класса «В» и 3 передвижных медицинских комплекса.С 2017 года в республике возведено 114 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным, существенно улучшена материальная база центральных районных больниц.Так в конце прошлого года в Иволгинском районе Бурятии открыли сразу два медецинских учреждения - фельдшерско-акушерский пункт в селе Поселье и амбулаторию в улусе Нурселение. Общая стоимость строительства двух объектов составила 21,47 млн рублей. Они построены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Бурятия» национального проекта «Здравоохранение».К лечебному учреждению Поселья прикреплены 737 человек, в том числе 206 детей. Помимо жителей самого Поселья фельдшер ФАПа будет обслуживать население близлежащего села Сужа. Фельдшерско-акушерский пункт расположен в 20 километрах от центральной районной больницы Иволгинского района, в случае необходимости до стационара можно добраться за 20-25 минут.Врачебная амбулатория Нурселения находится в 15 километрах от ЦРБ, до которой 15-20 минут езды. К лечебному учреждению прикреплены 2823 человека, в том числе 877 детей. В амбулатории есть кабинеты приема терапевта и педиатра, прививочный и процедурный, смотровой, палата на две койки для дневного пребывания пациентов, комната ожидания приема, стерилизационная, помещения для хранения лекарств, для хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря, гардероб для посетителей.С 2017 года закуплено более 2684 единиц нового медоборудования. Медицинские организации республики получили новое «тяжелое» медицинское оборудование, в том числе аппараты компьютерной томографии, МРТ, флюорографы, маммографы и УЗИ-аппараты.К примеру, современные ангиографические системы Artis Zee были приобретены в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А Семашко в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями». Общая стоимость двух аппаратов составляет 124 миллиона рублей. Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – без разреза и общего наркоза хирурги выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней, в том числе при инсульте и инфаркте, в круглосуточном режиме. Кроме этого, выполняются диагностические исследования, позволяющие вовремя распознать патологии сосудов. Так, в год в РКБ им. Н.А. Семашко эту высокотехничную помощь получают более 6 000 жителей республики Бурятия, из них порядка 2000 – оперативные вмешательства.Программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать в 2019 году. Первоначально кредиты предоставлялись молодым семьям в возрасте до 35 лет и участникам программы «Дальневосточный гектар», с лета 2022 года она стала доступной для медиков и педагогов, работающих в округе.По данным на сентябрь прошлого года, в Бурятии было выдано 7717 кредитов на общую сумму 24,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 3,2 млн рублей. Люди могут купить квартиру в новостройке или индивидуальный дом по сниженной ставке - до 2% годовых.Фото: «Номер один», пресс-служба правительства Бурятии