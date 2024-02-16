Общество 16.02.2024 в 12:27

Власти Улан-Удэ начали готовиться к весеннему половодью

Ледоход на реках города прогнозируется в первой-второй декаде апреля
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ начали готовиться к весеннему половодью
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались вопросы предупреждения и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья и летнего паводка. Будет создана городская противопаводковая комиссия, разработан комплексный план по безаварийному прохождению паводков, пройдут командно-штабные учения.

- При проведении учений прошу включить в отработку новую дамбу, как будем разворачивать водоналивные «рукава». Надо на месте понять, как отрабатывать ситуацию в случае паводка. План мероприятий детально доработать, обязательно учесть информирование горожан, - сказал мэр.

По данным Бурятского ЦГМС, уровень воды в Селенге в этом году выше, чем в прошлом году на 65 см, на Уде - выше на 17 см. Ледоход на реках прогнозируется в первой - второй декаде апреля.

Для прохождения весеннего половодья в первой декаде марта будут проведены ледорезные работы на Селенге в микрорайоне Моствой в районе железнодорожного моста.

В марте запланировано участие во Всероссийском командно–штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как напомнили в мэрии, в Бурятии продолжается многоводный период, в связи с чем подготовка к весеннему половодью и паводкам стоит на особом контроле.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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половодье

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