Общество 16.02.2024 в 13:15

Нынешнюю зиму ученые назвали аномальной

Оттепели чередуются с сильными морозами
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Текст: Ольга Лазарева
Нынешнюю зиму ученые назвали аномальной
Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", - отметил Вильфанд.

По его словам, в течение зимы этого года частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы.

 "Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", - подчеркнул метеоролог. 

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