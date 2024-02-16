Общество 16.02.2024 в 13:31

В Улан-Удэ сохранится морозная погода

В ближайшие три дня нас ждут сильный ветер и метель
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ сохранится морозная погода
По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 16-17 февраля на большей части территории снег, местами снегопад, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, метели, снежные заносы. С последующим похолоданием на 10 и более градусов.

В Улан-Удэ ожидается такая погода:

17 февраля: ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, поземка. Температура ночью -23,-25, днем -18,-20.

18 февраля: без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -20,-22.

19 февраля: без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -33,-35, днем -21,-23.

В целях предупреждения возможных ЧС и повышения оперативности реагирования рекомендую провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС.

Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС»: 379-051, 21-36-65, 21-29-72, сообщают в мэрии города. 

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