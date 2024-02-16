В Бурятии капитально отремонтируют 116-летний детский сад

На днях глава Бурятии посетил с рабочим визитом Прибайкальский район. Алексей Цыденов осмотрел требующий ремонта детский сад в селе Югово, а также провёл ряд встреч с населением. Отдельно глава встретился с родственниками участников спец операции.Здание детского сада «Ручеёк» на 45 мест в селе Югово было построено в 1907 году и требует капитального ремонта. Сегодня детсад заполнен почти полностью, сюда ходят 30 детей от года до семи лет.– В этом году планируем приступить к капитальному ремонту детсада «Ручеёк» за счёт средств республиканского бюджета. Идет корректировка сметы, которая на данный момент составляет около 12 млн рублей, – сказал Алексей Цыденов.На встречах с населением в посёлке Таловка, сёлах Турка и Турунтаево прозвучали пожелания строительства и ремонта социальных объектов, дорог, инженерных коммуникаций, решения вопроса заготовки дров для местного населения, развития туристической инфраструктуры, которая в Прибайкальском районе является одной из опорных.Отдельная встреча прошла с участниками СВО, по итогам которой правительством зафиксированы все заявления родственников участников спец операции.– Вопросы наших ребят: мобилизованных, контрактников, добровольцев, тех, кто сегодня стоит на защите интересов нашей страны – в приоритете. На встрече записали все контакты, каждое заявление будет отработано, – заявил Алексей Цыденов.Напомним, встречи главы Бурятии с семьями участников СВО стали регулярными. Первые большие встречи прошли во время рабочих поездок в январе-феврале в Кяхтинский, Мухоршибирский и Кабанский районы. Вопросы родственников участников СВО касаются получения денежных выплат, предоставления отпуска, лечения и реабилитации военнослужащих, поиска без вести пропавших.Фото: пресс-служба правительства Бурятии