В горах Бурятии туристы все чаще встречают следы барсов

15 февраля информацию об обнаружении следов снежного барса поступила от альпиниста Александра Клепикова. В минувшие выходные его группа находилась в ущелье реки Зун-Хандагай в Тункинском районе и также обнаружила след ирбиса. По описаниям, он был небольшой и напоминал след рыси.











В связи с началом активных туристических маршрутов в горах Бурятии туристы все чаще стали сообщать об обнаруженных ими следах снежных барсов. Об этом сообщается на страничке Фонда «Снежный барс – Иркутск».Так об обнаружении следов барса вблизи горы Малагайша Окинского района на днях сообщил руководитель группы «Байкальские непоседы» Дмитрий Ларс.«След был достаточно свежий и очень крупный. Я сразу понял, что это снежный барс», - рассказал Дмитрий.Фото: «Снежный барс – Иркутск»