Общество 16.02.2024 в 14:19

В горах Бурятии туристы все чаще встречают следы барсов

Их обнаружили в Тункинском и Окинском районах
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Текст: Андрей Константинов
В горах Бурятии туристы все чаще встречают следы барсов
В связи с началом активных туристических маршрутов в горах Бурятии туристы все чаще стали сообщать об обнаруженных ими следах снежных барсов. Об этом сообщается на страничке Фонда «Снежный барс – Иркутск».

Так об обнаружении следов барса вблизи горы Малагайша Окинского района на днях сообщил руководитель группы «Байкальские непоседы» Дмитрий Ларс.

«След был достаточно свежий и очень крупный. Я сразу понял, что это снежный барс», - рассказал Дмитрий.

15 февраля информацию об обнаружении следов снежного барса поступила от альпиниста Александра Клепикова. В минувшие выходные его группа находилась в ущелье реки Зун-Хандагай в Тункинском районе и также обнаружила след ирбиса. По описаниям, он был небольшой и напоминал след рыси.


Фото: «Снежный барс – Иркутск»
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