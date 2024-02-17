В Бурятии «сиротское гетто» передадут муниципалам

«Номер один» продолжает следить за судьбой большого числа квартир, построенных на бюджетные деньги для предоставления жилья сиротам, но дома оказались так плохо построены, что их официально признали аварийными. Напомним, некачественное жилье возвели на территории разных районов.На прошлой неделе в паблике «Аноним Zакаменск» появилось сообщение девушки.- Выдали квартиру как сироте - новый дом по Титова, скелетов в шкафу - куча. Во-первых, очень холодно в квартире, плесень в углах, сыростью пахнет. Плюс ко всему попала мышь в квартиру, теперь все грызет, портит личные вещи, понятно, что на чердаке мышей куча. Жалуюсь каждый год, приходят, смотрят и уходят, - пишет автор поста.К посту сирота приложила видео. На кадрах видно, о чем именно идет речь – там действительно заметны черные пятна плесени, мокрый потолок, испорченные вещи.Этот случай показал, что проблема с предоставлением жилья для сирот остается нерешенной. Особенный интерес в ней представляет судьба порядка 270 жилых помещений, возведенных в свое время для сирот в селах Сотниково Иволгинского района и Кабанск Кабанского района. Этот скандальный случай ранее прогремел на всю Россию.В последние годы, как ранее писал «Номер один», на основании заключений межведомственных комиссий по оценке и обследованию помещений, минстрой республики признал аварийными и подлежащими реконструкции 63 четырехквартирных и два двухквартирных дома в Сотниково, а также семь двухквартирных в Кабанске. На этот счет минстрой республики издал соответствующие распоряжения.- Правообладателем жилых домов для детей-сирот, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, выступает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, - отметил Евгений Коркин, врио министра строительства Бурятии.Ведомство не смогло даже приблизительно оценить, сколько средств потребуется на реконструкцию такого объема жилья.- Для определения суммы реконструкции необходима разработка проектной документации, - пояснил Евгений Коркин и рекомендовал обратиться к правообладателю. Мы так и сделали. Каково же было удивление, когда выяснилось, что правообладатель не намерен что-то там делать.- Проведение работ по реконструкции нецелесообразно из-за больших затрат, - сообщила «Номер один» Эльвира Эрдыниева, зам. министра социального ведомства.Кстати, согласно ее цифрам, с проживанием сирот в данных домах положение сложилось не ахти. В январе текущего года в «сиротском» микрорайоне в Сотниково (так называемый микрорайон Молодежный) из 256 жилых помещений наниматели не проживали в 182. По Кабанску цифры разных ведомств немного отличаются, но, как отметила Эльвира Эрдыниева, там в домах на 24 квартиры наниматели не проживают.Казалось бы, раз реконструкцию вдруг объявили неприемлемым вариантом, то дома будут сносить. За прошедшие годы они, несомненно, еще больше обветшали. Значит, если бы их вновь обследовали межведомственные комиссии, то шансы на признание жилья аварийным и подлежащим сносу (а не реконструкции) могли быть большими.Просто для этого правообладатель должен написать очередное заявление на сей счет и указать соответствующее обоснование. Однако республиканские власти решили пойти по другому пути – постараться передать аварийный сотниковско-кабанский «сиротский» неликвид на муниципальный уровень. Эльвира Эрдыниева сослалась на то, что в ноябре 2022 года на совещании заинтересованным сторонам дали поручение рассмотреть вопрос о передаче помещений для иных нужд (не связанных с обеспечением жильем детей-сирот). Выходит так, что проблему с новопостроенным аварийным жильем не решили, а попросту избавились от нее, передав муниципалам.Как же продвигается дело?- На сегодня в муниципальную собственность МО «Иволгинский район» жилые помещения, расположенные в мкр. Молодежный с. Сотниково, не приняты ввиду того, что расположены на земельном участке, собственником которого является частное лицо, - описал текущую невеселую картину по Сотниково Николай Емонаков, глава Иволгинского района.А принципиальная позиция иволгинской райадминистрации состоит в том, что она рассматривает прием объектов недвижимости в муниципальную собственность, «учитывая одномоментную передачу земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости».К слову, иволгинцев понять можно. Зачем им потом лишняя головная боль по поводу чужой земли под муниципальными объектами? В районе и без того немало проблем.Заметим, что упомянутое решение, что неликвид надо бы передавать муниципалам, разумеется, касалось не только «сиротских» домов в селах Сотниково и Кабанск. И в Иволгинском районе есть положительные примеры. В прошлом году из специализированного жилищного фонда в селе Поселье из собственности республики в собственность района перешли 27 жилых помещений для иных нужд района.- Понимая высокую потребность в реконструкции домов, осенью 2023 года в одном из переданных многоквартирных домов произвели капитальный ремонт. По завершении ремонта в здании разместились опорный пункт полиции и филиал администрации сельского поселения «Гурульбинское». В дальнейшем рассматривается возможность предоставления помещения АО «Почта России» на безвозмездной основе, а в с. Поселье - для организации в нем почтового отделения, - порадовал Николай Емонаков.В общем, деньги на модернизацию принятых объектов ищут уже муниципалы, а не республиканские ведомства.При этом по селу Кабанск тоже нет прорыва вперед. На сегодня району не передано ни одного дома (квартиры) из имеющегося в этом селе «сиротского» жилфонда. Как сообщил Алексей Сокольников, глава - руководитель администрации МО «Кабанский район», 26 января прошлого года сессия райсовета приняла решение о принятии из госсобственности Бурятии в муниципальную собственность МО «Кабанский район» шести жилых помещений и четырех земельных участков под ними.- На сегодняшний день эти квартиры от Республики Бурятия в собственность МО «Кабанский район» не переданы, - констатировал Алексей Сокольников.Правда глава района не исключил, что в 2024 году передача все же состоится.- Конкретные сроки зависят от действий минсоцзащиты, - заявил он и еще пояснил, что вопрос о проведении ремонтных работ будет решаться после оформления права муниципальной собственности.Толпы повзрослевших бурятских сирот долгими годами ждут от государства, когда оно предоставит им жилье. Жизнь в республике такова, что сироты могут даже выиграть суд к госорганам об обязании обеспечить их жильем, но все еще продолжать ждать. Некоторые повторно подают в суд, указывая, что решение суда вступило в силу, но квартира так и не выдана. Выигрывают небольшие компенсации за неисполнение решения суда в разумный срок и продолжают ждать.В прошлом году «Номер один» рассказывал об одном принципиальном сироте. В 2022 году парень выиграл суд о том, что его должны обеспечить жильем. Приставы даже возбудили исполнительное производство. Но толку оказалось ноль, и сирота был вынужден арендовать жилье (на условиях соцнайма жилье у него тоже отсутствовало).Аренда стоила денег. Когда сумма достигла ощутимого размера, он решил взыскать ее с бюджета Бурятии. - Я трачу деньги на аренду, так как республика не предоставила мне положенное жилье, - резонно рассудил он.Мы рассказывали читателям, как Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассматривал иск. Сирота просил взыскать с Минфина Бурятии 660 тыс. рублей и приложил к иску договоры аренды, а также расписки о получении арендодателем оплаты.В ходе процесса судья констатировала всем известные факты: минстрой республики является главным распорядителем средств, выделяемых в бюджете на строительство, покупку жилья для сирот, а минсоцзащиты ведет список сирот для обеспечения жильем.А вывод Фемиды был таким – «истец не представил суду доказательств, подтверждающих, что он должен произвести расходы в виде уплаты арендных платежей за наем жилого помещения в связи с непредоставлением жилых помещений по решению суда, а также наличие причинно-следственной связи между бездействием органа исполнительной власти субъекта РФ и его последствиями».В удовлетворении иска было отказано. Возмущенный сирота подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Улан-удэнский юрист Владимир Дашиев, который представлял истца, выступая на процессе, попросил отменить решение райсуда. Он заявил, что суд первой инстанции неверно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, не мотивировал, по каким причинам отверг доказательства стороны истца и т. д.Но судебная коллегия тоже пришла к выводу, что истец не доказал, что причинение убытков произошло в результате неправомерных действий ответчика. Решение райсуда осталось без изменения.Кто должен возмещать бурятскому сироте средства, который тот вынужден тратить на аренду жилья, осталось непонятным. Если не минфин, то какое ведомство? Кто виноват в арендных убытках сироты? Ведь виновный должен быть. Еще неплохо бы пояснить, какое наказание, согласно законам нашего правового государства, понес виновный.Фото: «Номер один»