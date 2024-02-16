Общество 16.02.2024 в 15:09

В Бурятии проверили аптеки

Прокуроры выявили 101 нарушение закона
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии проверили аптеки
Прокуратура республики организовала проверку аптечных организаций на предмет полноты отражения сведений в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП).

Установлено, что 38 аптечных пунктов по региону в ФГИС не внесли сведения о фактической продаже ряда лекарственных препаратов. Данные нарушения повлекли за собой формирование недостоверных сведений об имеющихся объемах лекарственных средств, искажали реальную оценку потребности населения в препаратах.

В отношении виновных должностных лиц возбудили 14 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных).

Кроме того, руководителям 6 аптечных организаций прокуроры внесли представления в связи с отсутствием минимального ассортимента лекарственных средств, возбудили 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами).

Всего по результатам проверки выявили 101 нарушение закона, по фактам которых органами прокуратуры республики внесено 38 представлений, возбуждено 21 дело об административном правонарушении.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
 
 

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