Общество 18.02.2024 в 07:00

В Бурятии могут закрутить игрушечные гайки

Герои американских мультиков рискуют исчезнуть с полок детских магазинов
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии могут закрутить игрушечные гайки
Детские игрушки в российских магазинах хотят подвергнуть психолого-педагогической экспертизе. По мнению Роскачества, это нужно, чтобы не допустить к продаже товары, которые могут навредить детской психике. Для проведения данной экспертизы в ведомстве уже подготовили ГОСТ. При этом под пока что его размытые критерии может попасть просто огромный пласт известных игрушек - от Хагги-Вагги до детских танков. Разбираемся, что к чему.

Игра под цензурой

Рынок игрушек весьма многообразен и восприимчив к современным трендам. Сейчас рядом с плюшевыми медвежатами на полках магазинов можно увидеть и плюшевых монстров. Среди них, например, известный многим Хагги Вагги – синее пушистое нечто с треугольной головой и диковатой острозубой улыбкой в пол-лица, долговязый страшила Сиреноголовый, который представляет из себя прообраз серийного маньяка, или поющая из унитаза голова по имени Скибиди Туалет. Список можно с легкостью продолжить, вспомнив череду других персонажей компьютерных игр и мультсериалов.

ГОСТ, по мнению Роскачества, хотят создать для того, чтобы не допустить в продажу игрушки, «не соответствующие духовному и нравственному воспитанию детей». Но вот так ли опасны эти плюшевые монстры, и опасны ли вообще? Мы попытались это выяснить у детского и семейного психолога из Улан-Удэ Натальи Оленниковой.

- То, что игрушки влияют на психику ребенка – это факт, впрочем, как и то, что они необходимы малышу для развития и познания мира. Однако стоит отметить, что современные игрушки очень многолики и некоторые из них выглядят настолько специфично, что назвать их детскими порой сложно. Речь в данном случае, например, о кукле в гробу или о каких-либо внешне жутких персонажах из современных мультиков. Поэтому ответственность за то, чем играет ребенок, всегда лежит на его родителях, соответственно, при покупке подобных игрушек им следует учитывать возраст малыша и точно понимать, пугают они его или нет. Это во-первых. Во-вторых, если уж купили, то лучшее и самое правильное, что можно сделать, принеся ее домой, это поиграть вместе с ребенком этой игрушкой, показав, как с ней взаимодействовать и какие функции она может выполнять. Возможно, тогда у ребенка процесс игры выстроится в правильном направлении и не нанесет вреда его психике, - считает детский психолог Оленникова.

Игрушки «16+»

По сообщению Роскачества, сейчас на рынке нет критериев, которые позволят определить, опасны или безопасны игрушечные монстры для психического здоровья ребенка. Ведомство хочет обязать производителей перед запуском продаж отправлять игрушки на психолого-педагогическую экспертизу, а также маркировать по возрасту в зависимости от ее типа. Все игрушки рекомендуется делить теперь: «до 6 лет», «от 6 до 12», «от 12 до 16 лет» и «от 16 и старше».

Роскачество даже определило 13 признаков, способных навредить развитию малышей. Например, в перечень попали игрушки, которые побуждают ребенка к причинению опасных для жизни и здоровья действий, насилию, действий сексуального характера, употреблению наркотиков и другие. В этот список попали также игрушки, изготовленные иностранными агентами. Следовательно, будут или нет они соответствовать этому госстандарту, но в любом случае станут непригодны для игры, так как изготовлены на территории недружественного государства.

С экономической точки зрения Госстандарт как будто может помочь отечественному производителю выиграть в конкурентной борьбе. Если изменение примут, детские сады и другие учебно-методические организации (которые, кстати, обяжут следовать ГОСТу) смогут его использовать для закупок проверенных игрушек.

Однако есть нюанс - цена прохождения психолого-педагогической экспертизы на игрушки. Это может крепко ударить по карману производителя, так как цена выглядит совсем не «по-детски» - ее диапазон колеблется от 5 тыс. рублей до миллиона.

Выходит, что бизнесу остается только надеяться, что готовящийся законопроект максимально удешевит стоимость экспертизы, а родителям - что цены на игрушки не подпрыгнут вверх.

Вопрос качества игрушек, конечно, важен, и наша страна уже проходила через подобные инициативы. Около 30 лет назад впервые применили практику проведения психолого-педагогической экспертизы, но, как говорится, воз и ныне там. Все это потому, что вопрос требует более детального подхода, такого как, например, привлекут ли детей для этих исследований и на протяжении какого времени (месяцы или долгие годы) будут оценивать негативный эффект от игрушки в случае его выявления.

Пока же методика проведения подобной экспертизы до конца неясна, похоже, даже для самих авторов, как и то, что нет четкого понимания, кто же конкретно должен проводить эти исследования.

Как не перегнуть палку

Вернемся к критериям Госстандарта Роскачества. Один из них звучит так: игрушка не должна побуждать детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью или приводить к самоубийству».

Если мы правильно понимаем, то этот пункт может коснуться прежде всего того бесконечного многообразия игрушечного оружия, от которого буквально ломятся полки в детских магазинах: это мечи, ножи, сабли, пистолеты, ружья, и т. д.  Известно, что детство многих мальчишек проходит в играх именно с этой атрибутикой. Однако следует понимать, что с одной и той же игрушкой можно проиграть абсолютно разные сценарии: если один с помощью пистолетика будет защищать маму, то другой может поиграть, например, в вооруженного садиста.

Применимо это и к простой, найденной на улице деревянной палке, когда мальчишка вообразит ее мечом, чтобы драться, а девочка увидит в ней куклу и начнет убаюкивать. Напрашивается вопрос, при чем же здесь сама игрушка? В этом случае игрушка выступит лишь в роли «диагностического» инструмента, который поможет выявить проблемы или некие «перекосы» в развитии и восприятии ребенка, если они имеются.

Попытаемся разобраться еще в таком неоднозначном пункте, как «игрушка не должна стимулировать в ребенке бродяжничество».

Означает ли это, что из детских магазинов придется изъять рюкзаки, любимые многими детьми палатки и другие сопутствующие этому направлению позиции? Если посмотреть чуть шире, то под этот критерий попадает и популярный герой советского мультфильма, снятый в далеком 1955 году по известной детской повести «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф.

Если с «карандашом» подходить к каждому слову, то, в принципе, и настольные игры, основанные на азарте, такие как «Монополия» или детская рулетка с вопросами в стиле «Что? Где? Когда?», тоже могут быть легко ограничены теми или иными экспертизами. Другими словами, буквально к каждой игрушке можно докопаться, если очень захотеть.

Так ли страшен черт, как его малюют?

Конечно, вряд ли кто-то из родителей хочет, чтобы ребенок играл с «опасной» игрушкой. Вместе с тем стоит помнить, что во всем важно сохранять здравый смысл.

К тому же взрослые не всегда понимают желание ребенка – порой внешне устрашающая игрушка на самом деле не так и страшна, как ее пытаются представить. К примеру, чуть более года назад (в конце 2022) в отношении ранее упомянутого нами Хагги Вагги уже проводили психолого-педагогическую экспертизу. В итоге оказалось, что «испуг» игрушка вызывала лишь у излишне тревожных родителей и воспитателей детсадов, дети же, напротив, пушистого монстра совсем не испугались и агрессии по отношению к нему не проявляли. В своих играх они использовали его не более чем как игрушку-обнимашку.  

Другое дело, что в ходе следующей экспертизы он показал повышенное содержание фенола, после чего Хагги Вагги стали резонно снимать с продажи.

Скажем честно, на сегодняшний день госстандарт вызывает много вопросов. Непонятно, насколько вообще реально провести такую экспертизу, учитывая весь ассортимент детских игрушек. Задача явно граничит с областью фантастики, так как может затянуться на долгие десятки лет.

Необходимо также учесть и тот факт, что вне зоны регулирования останутся все рынки и многочисленные торговые автоматы, в которых представлен большой ряд популярных на сегодня устрашающих игрушек. Купить любую из них ребенок может себе сам, потому что сделать это предельно просто и плюс ко всему не требует больших финансовых вложений.

Фото: «Номер один»
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