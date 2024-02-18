В Бурятии могут закрутить игрушечные гайки

Детские игрушки в российских магазинах хотят подвергнуть психолого-педагогической экспертизе. По мнению Роскачества, это нужно, чтобы не допустить к продаже товары, которые могут навредить детской психике. Для проведения данной экспертизы в ведомстве уже подготовили ГОСТ. При этом под пока что его размытые критерии может попасть просто огромный пласт известных игрушек - от Хагги-Вагги до детских танков. Разбираемся, что к чему.Рынок игрушек весьма многообразен и восприимчив к современным трендам. Сейчас рядом с плюшевыми медвежатами на полках магазинов можно увидеть и плюшевых монстров. Среди них, например, известный многим Хагги Вагги – синее пушистое нечто с треугольной головой и диковатой острозубой улыбкой в пол-лица, долговязый страшила Сиреноголовый, который представляет из себя прообраз серийного маньяка, или поющая из унитаза голова по имени Скибиди Туалет. Список можно с легкостью продолжить, вспомнив череду других персонажей компьютерных игр и мультсериалов.ГОСТ, по мнению Роскачества, хотят создать для того, чтобы не допустить в продажу игрушки, «не соответствующие духовному и нравственному воспитанию детей». Но вот так ли опасны эти плюшевые монстры, и опасны ли вообще? Мы попытались это выяснить у детского и семейного психолога из Улан-Удэ Натальи Оленниковой.- То, что игрушки влияют на психику ребенка – это факт, впрочем, как и то, что они необходимы малышу для развития и познания мира. Однако стоит отметить, что современные игрушки очень многолики и некоторые из них выглядят настолько специфично, что назвать их детскими порой сложно. Речь в данном случае, например, о кукле в гробу или о каких-либо внешне жутких персонажах из современных мультиков. Поэтому ответственность за то, чем играет ребенок, всегда лежит на его родителях, соответственно, при покупке подобных игрушек им следует учитывать возраст малыша и точно понимать, пугают они его или нет. Это во-первых. Во-вторых, если уж купили, то лучшее и самое правильное, что можно сделать, принеся ее домой, это поиграть вместе с ребенком этой игрушкой, показав, как с ней взаимодействовать и какие функции она может выполнять. Возможно, тогда у ребенка процесс игры выстроится в правильном направлении и не нанесет вреда его психике, - считает детский психолог Оленникова.По сообщению Роскачества, сейчас на рынке нет критериев, которые позволят определить, опасны или безопасны игрушечные монстры для психического здоровья ребенка. Ведомство хочет обязать производителей перед запуском продаж отправлять игрушки на психолого-педагогическую экспертизу, а также маркировать по возрасту в зависимости от ее типа. Все игрушки рекомендуется делить теперь: «до 6 лет», «от 6 до 12», «от 12 до 16 лет» и «от 16 и старше».Роскачество даже определило 13 признаков, способных навредить развитию малышей. Например, в перечень попали игрушки, которые побуждают ребенка к причинению опасных для жизни и здоровья действий, насилию, действий сексуального характера, употреблению наркотиков и другие. В этот список попали также игрушки, изготовленные иностранными агентами. Следовательно, будут или нет они соответствовать этому госстандарту, но в любом случае станут непригодны для игры, так как изготовлены на территории недружественного государства.С экономической точки зрения Госстандарт как будто может помочь отечественному производителю выиграть в конкурентной борьбе. Если изменение примут, детские сады и другие учебно-методические организации (которые, кстати, обяжут следовать ГОСТу) смогут его использовать для закупок проверенных игрушек.Однако есть нюанс - цена прохождения психолого-педагогической экспертизы на игрушки. Это может крепко ударить по карману производителя, так как цена выглядит совсем не «по-детски» - ее диапазон колеблется от 5 тыс. рублей до миллиона.Выходит, что бизнесу остается только надеяться, что готовящийся законопроект максимально удешевит стоимость экспертизы, а родителям - что цены на игрушки не подпрыгнут вверх.Вопрос качества игрушек, конечно, важен, и наша страна уже проходила через подобные инициативы. Около 30 лет назад впервые применили практику проведения психолого-педагогической экспертизы, но, как говорится, воз и ныне там. Все это потому, что вопрос требует более детального подхода, такого как, например, привлекут ли детей для этих исследований и на протяжении какого времени (месяцы или долгие годы) будут оценивать негативный эффект от игрушки в случае его выявления.Пока же методика проведения подобной экспертизы до конца неясна, похоже, даже для самих авторов, как и то, что нет четкого понимания, кто же конкретно должен проводить эти исследования.Вернемся к критериям Госстандарта Роскачества. Один из них звучит так: игрушка не должна побуждать детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью или приводить к самоубийству».Если мы правильно понимаем, то этот пункт может коснуться прежде всего того бесконечного многообразия игрушечного оружия, от которого буквально ломятся полки в детских магазинах: это мечи, ножи, сабли, пистолеты, ружья, и т. д. Известно, что детство многих мальчишек проходит в играх именно с этой атрибутикой. Однако следует понимать, что с одной и той же игрушкой можно проиграть абсолютно разные сценарии: если один с помощью пистолетика будет защищать маму, то другой может поиграть, например, в вооруженного садиста.Применимо это и к простой, найденной на улице деревянной палке, когда мальчишка вообразит ее мечом, чтобы драться, а девочка увидит в ней куклу и начнет убаюкивать. Напрашивается вопрос, при чем же здесь сама игрушка? В этом случае игрушка выступит лишь в роли «диагностического» инструмента, который поможет выявить проблемы или некие «перекосы» в развитии и восприятии ребенка, если они имеются.Попытаемся разобраться еще в таком неоднозначном пункте, как «игрушка не должна стимулировать в ребенке бродяжничество».Означает ли это, что из детских магазинов придется изъять рюкзаки, любимые многими детьми палатки и другие сопутствующие этому направлению позиции? Если посмотреть чуть шире, то под этот критерий попадает и популярный герой советского мультфильма, снятый в далеком 1955 году по известной детской повести «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф.Если с «карандашом» подходить к каждому слову, то, в принципе, и настольные игры, основанные на азарте, такие как «Монополия» или детская рулетка с вопросами в стиле «Что? Где? Когда?», тоже могут быть легко ограничены теми или иными экспертизами. Другими словами, буквально к каждой игрушке можно докопаться, если очень захотеть.Конечно, вряд ли кто-то из родителей хочет, чтобы ребенок играл с «опасной» игрушкой. Вместе с тем стоит помнить, что во всем важно сохранять здравый смысл.К тому же взрослые не всегда понимают желание ребенка – порой внешне устрашающая игрушка на самом деле не так и страшна, как ее пытаются представить. К примеру, чуть более года назад (в конце 2022) в отношении ранее упомянутого нами Хагги Вагги уже проводили психолого-педагогическую экспертизу. В итоге оказалось, что «испуг» игрушка вызывала лишь у излишне тревожных родителей и воспитателей детсадов, дети же, напротив, пушистого монстра совсем не испугались и агрессии по отношению к нему не проявляли. В своих играх они использовали его не более чем как игрушку-обнимашку.Другое дело, что в ходе следующей экспертизы он показал повышенное содержание фенола, после чего Хагги Вагги стали резонно снимать с продажи.Скажем честно, на сегодняшний день госстандарт вызывает много вопросов. Непонятно, насколько вообще реально провести такую экспертизу, учитывая весь ассортимент детских игрушек. Задача явно граничит с областью фантастики, так как может затянуться на долгие десятки лет.Необходимо также учесть и тот факт, что вне зоны регулирования останутся все рынки и многочисленные торговые автоматы, в которых представлен большой ряд популярных на сегодня устрашающих игрушек. Купить любую из них ребенок может себе сам, потому что сделать это предельно просто и плюс ко всему не требует больших финансовых вложений.Фото: «Номер один»