Общество 16.02.2024 в 16:06

23 февраля начнется показ фильма о начале СВО

Это история пары, сохранившей отношения, несмотря на разницу взглядов на события 24 февраля 2022 года
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Текст: Ольга Лазарева
23 февраля начнется показ фильма о начале СВО
23 февраля в России начнётся показ художественного фильма «20/22» о начале СВО События картины разворачиваются вокруг главных героев Данилы и Алисы. Четырёхсерийный фильм будет транслироваться на Первом канале и онлайн-платформе 1TV 23 и 24 февраля. 

 «20/22» – история пары, сохранившей отношения, несмотря на разницу взглядов на события 24 февраля 2022 года. Студент журфака МГУ Данил отправляется добровольцем в зону СВО. Его девушка Алиса, поняв, что беременна, едет за ним. Найти любимого оказывается непросто. За несколько недель в Мариуполе герои поймут, что мир может отличаться от их представлений, а их любовь пройдет испытание на прочность, – говорится в релизе картины.

Съемки фильма проводились на протяжении 45 дней в городах Мариуполь, Москва, Московской и Ростовской областях. Режиссер фильма – Андрей Симонов, главные роли исполнили Аристарх Венес и Дарья Кукарских. Фильм снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), Военкино и Администрации Донецкой Народной Республики, сообщает правительство Бурятии. 

Изображение: Кинокомпания BBG

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