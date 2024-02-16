23 февраля начнется показ фильма о начале СВО

23 февраля в России начнётся показ художественного фильма «20/22» о начале СВО События картины разворачиваются вокруг главных героев Данилы и Алисы. Четырёхсерийный фильм будет транслироваться на Первом канале и онлайн-платформе 1TV 23 и 24 февраля.«20/22» – история пары, сохранившей отношения, несмотря на разницу взглядов на события 24 февраля 2022 года. Студент журфака МГУ Данил отправляется добровольцем в зону СВО. Его девушка Алиса, поняв, что беременна, едет за ним. Найти любимого оказывается непросто. За несколько недель в Мариуполе герои поймут, что мир может отличаться от их представлений, а их любовь пройдет испытание на прочность, – говорится в релизе картины.Съемки фильма проводились на протяжении 45 дней в городах Мариуполь, Москва, Московской и Ростовской областях. Режиссер фильма – Андрей Симонов, главные роли исполнили Аристарх Венес и Дарья Кукарских. Фильм снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), Военкино и Администрации Донецкой Народной Республики, сообщает правительство Бурятии.Изображение: Кинокомпания BBGВозрастной ценз: 16+