Прокуратура Бурятии наводит порядок на кладбищах

С наступлением тепла множество кладбищ, расположенных в различных сельских поселениях Кабанского района, получат цивилизованные контейнерные площадки для сбора отходов. Администрации поселений будут вынуждены провести работу по их обустройству, так как они проиграли районной прокуратуре суды.Районные силовики взялись за наведение кладбищенского порядка серьезно, подав целый ряд исковых заявлений.Например, в одном деле ответчиками выступали сразу восемь сельских поселений. Но есть, конечно, и одиночные иски. Прокуратура требовала, чтобы в поселениях были не просто места накопления отходов, а площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, а также уклоном для отведения талых (дождевых) вод и ограждением, которое предотвращало бы распространение отходов за пределы площадки.Ситуация по кладбищам различалась, и Фемида тщательно изучала каждый случай. Так, представитель СП «Брянское» исковые требования признал частично. Он сказал, что на благоустройство не хватает средств. Но заключен договор на уборку двух кладбищ в Таракановке и Брянске. А в Тресково кладбище находится на острове, мусор вывозится мешковым способом.«Площадки для сбора мусора имеются, но они небетонированные, имеется ограждение», - отметил он.В поселении полагали, что санитарными нормами и правилами допускается сбор и удаление ТКО с территорий сельских поселений (или с территорий малоэтажных застроек городских поселений) бестарным методом без накопления ТКО на контейнерных площадках. «Смысла в благоустройстве данных площадок не видит. На кладбищах только растительный мусор, цветы, которые никакой экологической угрозы не представляют», - зафиксировал суд позицию представителя СП «Брянское».Однако, вынося вердикт, суд указал, что пунктом 65 СанПиН 2.1.3684-21 прямо установлено, что на кладбище его владельцем должны быть оборудованы контейнерные площадки для накопления ТКО. Поэтому иск прокурора был удовлетворен.Единственная поблажка – с учетом климата Бурятии и невозможности проведения необходимых земляных работ в холодное время года срок обустройства площадок суд установил больше, чем запрашивали силовики. Постановлено, что все надо сделать до 1 августа 2024 года. Но и тогда поселение имеет право обратиться с просьбой о предоставлении отсрочки исполнения судебного решения.Ответчики выражали разные свои взгляды на «мусорный» вопрос. Иногда очень интересные. Допустим, сельское поселение «Кабанское» считало, что «контейнерные площадки нужны, но контейнеры - это излишне, так как мусор удобнее вывозить с площадки, а не из контейнера».Лишь немногим поселениям удалось «увернуться» от обустройства некоторых своих местных кладбищ. Так, поселение «Оймурское» сослалось на то, что «Дуланское (в селе Дулан. – Прим. ред.) кладбище не оформлено, так как оно находится на землях лесного фонда и там не могут ничего обустраивать». Представитель «Шергинского» тоже заявил, что «два кладбища – сел Фофоново, Быково - не оформлены, потому что находятся в лесном фонде, там установить контейнерные площадки невозможно. Отходы на кладбище не несут вреда экологии, финансирование не позволяет исполнить данные требования».По этим трем местам захоронения прокурор отказался от исковых требований. Лесной фонд есть лесной фонд и тут настаивать бесполезно. Но в целом Фемида поддержала позицию правоохранителей. Положительные решения вынесены райсудом в отношении поселений «Выдринское», «Каменское», «Сухинское», «Ранжуровское», «Кабанское», «Посольское», «Твороговское», «Байкало-Кударинское» и др.Фото: «Номер один»