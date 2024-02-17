Общество 17.02.2024 в 14:10

В Бурятии преобразится один из городов

Его центральная площадь обойдется в 150 миллионов рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии преобразится один из городов

В этом году преобразится центральная площадь в г. Закаменск. В мае 2023 года он выиграл в Всероссийском конкурс по благоустройству 150 млн. рублей.

На площади планируется изменение пешеходной зоны с дополнительными местами для отдыха, установка теневого навеса, комплексное озеленение различными кустарниками и деревьями. Также оживет сквер между детской поликлиникой и стоматологией, там будет располагаться детская игровая площадка для разных возрастов: для детей младшего возраста (2-6 лет) и детей среднего возраста (7-14 лет) и зона отдыха.

Территорию, которую нужно преобразить, выбрали сами жители путём народного голосования. Поэтому всем, кто поучаствовал в голосовании и тем самым сделал вклад в благоустройство нашего города – большое спасибо!

- прокомментировали в Администрации Закаменского района.

Важную роль в концепции благоустройства играет озеленение. С помощью новых зеленых насаждений территория площади будет выглядеть более комфортной и уютной. Для этого в проекте подобраны виды растений из ассортимента местных питомников: из растений формируется несколько типов озеленения: плотное и устойчивое к загрязнению буферное озеленение вдоль улицы; групповые посадки декоративных видов деревьев и кустарников, а также моноцветники и насыщенные многоцветные клумбы.


Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Путина В.В. с 2018 года.


Фото: Администрация Закаменского района



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