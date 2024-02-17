В Улан-Удэ осуществляется распил ручья

В микрорайоне Вагжанова Администрация Советского района проводит работу по распилу и углублению русле ручья по улице Каменная. Отметим, что мониторинг состояния ручья ведется с начала зимнего периода.

Распил и углубление русла ручья помогут улучшить его пропускную способность и снизить риск выхода воды на поверхность,

- сообщили в пресс-службе.



Напомним, из-за действия ключей и сплошного ледообразования зимой, особенно в период резкого понижения температур, отмечается выход воды вблизи жилых домов, детской площадки и автомобильной дороги.

Фото: Администрация г. Улан-Удэ