Общество 17.02.2024 в 14:43

В Улан-Удэ осуществляется распил ручья

Специалисты утверждают, что это снизит риск выхода воды в ближайший период
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ осуществляется распил ручья

В микрорайоне Вагжанова Администрация Советского района проводит работу по распилу и углублению русле ручья по улице Каменная. Отметим, что мониторинг состояния ручья ведется с начала зимнего периода.

Распил и углубление русла ручья помогут улучшить его пропускную способность и снизить риск выхода воды на поверхность,

- сообщили в пресс-службе.
Напомним, из-за действия ключей и сплошного ледообразования зимой, особенно в период резкого понижения температур, отмечается выход воды вблизи жилых домов, детской площадки и автомобильной дороги.

 

Фото: Администрация г. Улан-Удэ

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ручьи администрация общество весна

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