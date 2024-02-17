Общество 17.02.2024 в 14:43
В Улан-Удэ осуществляется распил ручья
Специалисты утверждают, что это снизит риск выхода воды в ближайший период
Текст: Номер один
В микрорайоне Вагжанова Администрация Советского района проводит работу по распилу и углублению русле ручья по улице Каменная. Отметим, что мониторинг состояния ручья ведется с начала зимнего периода.
Напомним, из-за действия ключей и сплошного ледообразования зимой, особенно в период резкого понижения температур, отмечается выход воды вблизи жилых домов, детской площадки и автомобильной дороги.
Распил и углубление русла ручья помогут улучшить его пропускную способность и снизить риск выхода воды на поверхность,
- сообщили в пресс-службе.
Фото: Администрация г. Улан-Удэ
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