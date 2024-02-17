Общество 17.02.2024 в 16:23

В Бурятии подешевеют бананы

С любимого у населения продукта сняли ветеринарные санкции
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Текст: Номер один
В Бурятии подешевеют бананы

Дефицит бананов, связанный с геополитическими разногласиями между российскими властями и поставщиками бананов из Эквадора - ликвидирован.

Напомним, ранее власти Эквадора отменили решение о поставках военной техники США в обмен на новую. Об этот РИА-Новости сообщил посол России Владимир Спринчан. Вашингтон же планировал передать эквадорскую технику Украине. В ответ на данные действия Россия приостановила поставку эквадорских бананов в страну по причине того, что Россельхознадзор внезапно нашел в товарах вредителя - муху-горбатку.

Это решение привело к перебоям в поставках бананов, а в Бурятии цена популярного фрукта превысила 200 рублей за килограмм. 

Добавим, что при этом Россия является для Эквадора самым крупным рынком для сбыта бананов. И вскоре власти Эквадора, не желая терять прибыли, пересмотрели свое решение по военной технике и Россельхознадзор в свою очередь разрешил поставки бананов, сочтя наличие мухи в бананах незначительным препятствием для взаимовыгодной торговли.

Поставки в Бурятию бананов с морского порта Санкт-Петербурга возобновлены, а цена в ближайшее время опустится ниже 200 рублей за килограмм. 

Цены на бананы в ближайшее время несколько скорректируются вниз, поскольку дефицит будет ликвидирован, однако надолго ли? Все-таки весной стоимость бананов в опте традиционно растет из-за исчерпания запасов старого урожая других фруктов, растет курс доллара, дорожает и логистика,

- отметил менеджер по закупкам одной из крупных розничных сетей Улан-Удэ.


Фото: Номер один

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