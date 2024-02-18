Общество 18.02.2024 в 10:25

В Бурятии прооперировали подростка, попавшего под поезд

Операция в ДРКБ длилась шесть часов

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии прооперировали подростка, попавшего под поезд

В Детской республиканской клинической больнице врачи провели уникальную операцию подростку, который в середине января попал под поезд в Улан-Удэ.

Все произошло в середине января - 15-летний мальчик попал под поезд, в результате ему оторвало ноги. В состоянии геморрагического шока он позвонил маме и друзьям и попросил о помощи. Подросток пролежал в коме шесть дней. Он выжил, и теперь его ждёт долгий процесс реабилитации.

Операцию ребенку проводила бригада врачей-хирургов, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, операционных медицинских сестер и анестезисток Детской республиканской клинической больницы во главе с выдающимся хирургом, эндокринологом, руководителем отдела ран и раневых инфекций НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, заведующим кафедры медицины катастроф РУДН имени Патриса Лумумбы, кандидатом медицинских наук - Валерием Афанасьевичем Митишем.

- Врачи ДРКБ сделали абсолютно все необходимое для лечения детей с подобной травмой. Они постоянно находились с нами на связи, мы проводили телемедицинские консультации и обсуждали необходимое лечение. Было все сделано с первых шагов правильно, согласно современных стратегий лечения тяжелой открытой травмы мягких тканей костей, а тем более травмы, которая сопровождается отрывом конечностей. И благодаря этому мы подошли за очень короткое время к этапу, когда можно было приступить к реконструктивным операциям, минуя фазу гнойного осложнения, - говорит Валерий Афанасьевич Митиш.

Во время операции врачи применили метод формирования коротких культей голени с обширными ранами. Метод разработан в Институте хирургии им. А.В. Вишневского еще в 90-ые гг, проработан в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на детском возрасте и активно внедрен в работу различных клиниках.

- Стратегия очень хорошая, эффективная и позволяет не прибегать к применению сложных методов пластической хирургии, а сформировать полноценную культю голени за счет местных тканей. Очень хорошо, что операция была сделана здесь в ДРКБ, чтобы местные врачи освоили этот метод. У них есть все условия и все возможности для того, чтобы самостоятельно лечить подобные травмы. У нас тесное сотрудничество с ДРКБ, работаем совместно на протяжении нескольких лет, оказываем методологическую помощь в прохождении, в совершенствовании местных коллег у нас в Москве. Думаю, что это сотрудничество продолжится дальше и мы будем рады, если наши местные коллеги внедрят эти методы в своей практике, - говорит Валерий Афанасьевич Митиш.

Врачи будут ожидать заживления раны и после уже можно будет говорить о протезировании. Специалисты постараются создать все условия для хорошего качества жизни мальчика.


Фото: ДРКБ

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операция подросток поезд дркб

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