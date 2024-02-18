Общество 18.02.2024 в 12:21

Житель Бурятии попал в колонию за покупку наркотиков

Мужчине заменили условный срок реальным

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии попал в колонию за покупку наркотиков

Осенью 2023 года житель Баргузинского района незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере до момента их изъятия сотрудниками полиции.

В суде обвиняемый по ч. 2 ст. 228 УК РФ житель района вину признал полностью, раскаялся. Однако раскаяние не помогло избежать сурового наказания. Суд учел, что ранее мужчина уже имел судимости, но должных выводов для себя не сделал и совершил преступление в период условного осуждения.

При таких обстоятельствах суд отменил условное осуждение по предыдущим приговорам и направил его отбывать наказание в колонию общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

Теги
наркотик суд баргузинский район

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