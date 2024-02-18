Общество 18.02.2024 в 13:08

Семья из Бурятии потеряла на лже-инвестициях более двух миллионов рублей

54-летний мужчина втянул в аферу жену и родственника

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Текст: Анастасия Величко
Семья из Бурятии потеряла на лже-инвестициях более двух миллионов рублей

В феврале 2024 года 54-летний житель Еравнинского района с целью получения денежного дохода от инвестиций зашел на сайт одной из компаний и оставил заявку со своими личными данными. В итоге он и его родственники лишились 2,3 млн рублей.

После того, как мужчина оставил заявку на сайте через некоторое время ему позвонил лже- сотрудник инвестиционной компании. Мужчина сказал жителю района, что ему нужно скачать на телефон специальное приложение. Приложение нужно, чтобы с его помощью вкладывать денежные средства для дальнейшего получения прибыли.

- Потерпевший эти требования выполнил и предложил также участвовать в инвестировании супруге и одному из родственников. В общей сумме они перевели на указанные в программе банковские реквизиты 2,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Всего жертвами интернет-преступников по состоянию на 16 февраля 2024 стали 387 жителя республики (+ 62 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 73,2 млн рублей (+ 11 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

 
Фото: "Номер один"

Теги
инвестиции мошенничество прокуратура еравнинский район

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