Общество 18.02.2024 в 14:22

Жители Улан-Удэ встревожились из-за двух мужчин, что-то ищущих в снегу

Люди предположили, что неизвестные ищут наркотики

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ встревожились из-за двух мужчин, что-то ищущих в снегу

Жители улиц Шевченко и Подлесная мкр. Аршан сегодня утром, 18 февраля, были обеспокоены тем, что неизвестные мужчины на вид 40-45 лет что-то активно ищут в сугробах.

Одна из жительниц улицы Шевченко сняла видео из окна своего дома. На видео видно, как мужчина сосредоточенно раскапывает сугроб в разных местах. Однако поиски ни к чему не привели. Вскоре к нему подходит еще один мужчина – они о чем-то говорят и вместе уходят.

Этих же мужчин позднее видел житель ул.Подлесная, который прогнал их.

"Ничего не боятся и не стесняются, перерыли всю Подлесную",  - написала еще одна жительница микрорайона в местном вайбер-чате.

Жители микрорайона пришли к выводу, что искали неизвестные, скорее всего, «закладки» - наркотические вещества.


Фото: скриншот из видео.

Теги
закладка снег

Все новости

Жители Улан-Удэ встревожились из-за двух мужчин, что-то ищущих в снегу
18.02.2024 в 14:22
Семья из Бурятии потеряла на лже-инвестициях более двух миллионов рублей
18.02.2024 в 13:08
Житель Бурятии попал в колонию за покупку наркотиков
18.02.2024 в 12:21
В Бурятии прооперировали подростка, попавшего под поезд
18.02.2024 в 10:25
Убийство после Сагаалгана
18.02.2024 в 08:00
В Бурятии могут закрутить игрушечные гайки
18.02.2024 в 07:00
В Улан-Удэ задержан «старомодный» аферист
17.02.2024 в 17:22
В Бурятии подешевеют бананы
17.02.2024 в 16:23
В Бурятии перед судом предстали двое молодых угонщиков
17.02.2024 в 16:12
Республику Бурятия посетил министр здравоохранения Российской Федерации
17.02.2024 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
Семья из Бурятии потеряла на лже-инвестициях более двух миллионов рублей

54-летний мужчина втянул в аферу жену и родственника

18.02.2024 в 13:08
Житель Бурятии попал в колонию за покупку наркотиков

Мужчине заменили условный срок реальным

18.02.2024 в 12:21
В Бурятии прооперировали подростка, попавшего под поезд

Операция в ДРКБ длилась шесть часов

18.02.2024 в 10:25
В Бурятии могут закрутить игрушечные гайки
Герои американских мультиков рискуют исчезнуть с полок детских магазинов
18.02.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru