Жители Улан-Удэ встревожились из-за двух мужчин, что-то ищущих в снегу

Жители улиц Шевченко и Подлесная мкр. Аршан сегодня утром, 18 февраля, были обеспокоены тем, что неизвестные мужчины на вид 40-45 лет что-то активно ищут в сугробах.

Одна из жительниц улицы Шевченко сняла видео из окна своего дома. На видео видно, как мужчина сосредоточенно раскапывает сугроб в разных местах. Однако поиски ни к чему не привели. Вскоре к нему подходит еще один мужчина – они о чем-то говорят и вместе уходят.

Этих же мужчин позднее видел житель ул.Подлесная, который прогнал их.

"Ничего не боятся и не стесняются, перерыли всю Подлесную", - написала еще одна жительница микрорайона в местном вайбер-чате.

Жители микрорайона пришли к выводу, что искали неизвестные, скорее всего, «закладки» - наркотические вещества.





Фото: скриншот из видео.