Жительница Бурятии бросила пить из-за страха лишиться детей

Хоринский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кижингинского района к одной из жительниц об ограничении родительских прав и взыскании алиментов.

В обосновании заявленного требования инспекторы КДН указали, что ответчик ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по отношению к своим малолетним детям, злоупотребляет спиртными напитками, не уделяет должного внимания к их воспитанию.

В ходе судебного разбирательства установлено, что достаточных оснований для ограничения родительских прав не имеется.

- Несмотря на допущенное ранее ответчиком виновное поведение, суд принял во внимание изменение ответчицей своего поведения, отказ от употребления спиртного, прохождение лечения от алкогольной зависимости, осуществление надлежащего ухода за детьми, улучшение ею жилищно-бытовых условий и т.д, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

В связи с этим суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований.



Фото: "Номер один"