Вопрос: «Как подтвердить статус налогового резидента?»

Отвечает УФНС России по Бурятии:

- Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы страны для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Таким образом, налоговый статус физического лица за календарный год определяется исходя из общего времени фактического нахождения этого лица на территории Российской Федерации в календарном году. В случае нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году, такое лицо может быть признано налоговым резидентом Российской Федерации в этом календарном году.

Иных критериев в целях признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации. Иностранное гражданство, наличие иностранного вида на жительства и пр. само по себе не свидетельствует об отсутствии статуса налогового резидента Российской Федерации.

Перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение физических лиц в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, Налоговым кодексом не установлено. В случае необходимости получения от налогоплательщика документов, подтверждающих отсутствие статуса налогового резидента Российской Федерации, налоговый орган может запросить, например, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, миграционная карта, табель учета рабочего времени и/или другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физического лица за пределами Российской Федерации.

Для получения документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, налогоплательщику необходимо заполнить и направить заявление о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента.

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@.

Заявление представляется налогоплательщиком (его представителем) в ФНС России или уполномоченный налоговый орган - Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизованной обработке данных. Удобнее всего это сделать через интерактивный сервис на официальном сайте ФНС России .

Адрес МИ ФНС России по ЦОД для отправки по почте: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3.

Выдача документа, свидетельствующего об отсутствии статуса налогового резидента Российской Федерации, не предусмотрена налоговым законодательством Российской Федерации. При этом отказ в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, не является подтверждением отсутствия у заявителя статуса налогового резидента Российской Федерации.