Если не убирают снег

Вопрос: «Наша управляющая компания очень плохо убирает снег вокруг дома. На замечания не реагирует. Что делать? Куда обращаться?»

Юмжана Ц.

Дворы, тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории, и за ее благоустройство и поддержание в хорошем состоянии отвечает уполномоченная организация (чаще всего управляющая компания или ТСЖ). Соответственно, она и несет ответственность за любые нарушения. Силами УК или ТСЖ убирается двор, счищаются сосульки с крыш, освобождаются от снега и льда тротуары.

Уборкой снега в городе, на тротуарах и дорогах, которые не относятся к придомовой территории, занимаются коммунальные службы, они же несут ответственность за качество уборки, даже в тех случаях, когда для выполнения работ привлекаются сторонние компании (подрядчики).

По общим правилам снег должны убрать с дорожек в течение 12 часов (если снегопад, соответственно, не обильный), гололед – в течение 4-12 часов. При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые три часа.

Куда жаловаться, если снег не убирают?

Как поясняют в Роскачестве, в случае с придомовой территорией – в управляющую компанию или ТСЖ.

В случае с городской территорией жаловаться нужно в коммунальные службы своего района.

Претензию лучше оформлять в письменном виде и двух экземплярах (один останется у вас, на нем ответственное лицо проставит дату и подпись).

Если ответа нет или он вас не устраивает, можно обращаться в прокуратуру. При этом свое обращение желательно подкреплять аргументом, что бездействие управляющей компании (коммунальной службы) ограничивает вашу свободу передвижения или создает угрозу безопасности жизни и здоровья.