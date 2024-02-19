Общество 19.02.2024 в 10:04

14 медиков из Бурятии получили награды

Их вручил лично министр здравоохранения России
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Текст: Андрей Константинов
14 медиков из Бурятии получили награды
16 февраля в Улан-Удэ прошла церемония награждения лучших медицинских работников Бурятии ведомственными наградами Министерства здравоохранения России. Награды вручили федеральный министр Михаил Мурашко и глава Бурятии Алексей Цыденов.

– В здравоохранении есть ряд задач, которые необходимо решать в настоящее время. Главные – повышение качества оказания медицинской помощи, развитие профилактического направления, чтобы население имело возможность жить дольше и качество жизни имело лучшее. Конечно же, в самые сложные моменты, которые возникают в системе здравоохранения, мы рассчитываем на вас, наши передовики и наставники. Поздравляю, коллеги! – сказал Михаил Мурашко, открывая церемонию награждения.

Нагрудным знаком Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения» награждены:

1. Васильева Ритта Петровна, врач Республиканского психоневрологического диспансера;

2. Климова Марина Михайловна, врач Станции скорой медицинской помощи;

3. Мункуев Жаргал Базаржапович, врач Республиканской клинической больницы;

4. Онтоев Александр Николаевич, врач Республиканского перинатального центра;

5. Хасаншина Ирина Степановна, медицинская сестра Муйской центральной районной больницы;

6. Цыбенова Евгения Доржиевна, старшая медицинская сестра Республиканской клинической больницы;

7. Цыбикова Розалия Жановна, врач Городской поликлиники №6;

8. Черняева Марина Олеговна, врач Республиканской клиническая больницы скорой медицинской помощи.

Почетные грамоты министерства здравоохранения России вручены:

1. Дондоковой Ирине Нимаевне, медицинской сестре Республиканского клинического онкодиспансера;

2. Захаровой Антонине Викторовне, медицинской сестре филиала «Детский туберкулезный санаторий «Солнышко» противотуберкулезного диспансера;

3. Мункоевой Елене Жановне, врачу Бурятской республиканской станции переливания крови»;

4. Никифоровой Светлане Сергеевне, акушерке Заиграевской центральной районной больницы;

5. Сушкеевой Ольге Дашеевне, медицинской сестре Детской республиканской клинической больнице;

6. Жарниковой Оксане Владимировне, медицинской сестре Городской поликлиники №2.

Фото: Пресс-служба правительства Бурятии
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