14 медиков из Бурятии получили награды

4. Никифоровой Светлане Сергеевне, акушерке Заиграевской центральной районной больницы;





16 февраля в Улан-Удэ прошла церемония награждения лучших медицинских работников Бурятии ведомственными наградами Министерства здравоохранения России. Награды вручили федеральный министр Михаил Мурашко и глава Бурятии Алексей Цыденов.– В здравоохранении есть ряд задач, которые необходимо решать в настоящее время. Главные – повышение качества оказания медицинской помощи, развитие профилактического направления, чтобы население имело возможность жить дольше и качество жизни имело лучшее. Конечно же, в самые сложные моменты, которые возникают в системе здравоохранения, мы рассчитываем на вас, наши передовики и наставники. Поздравляю, коллеги! – сказал Михаил Мурашко, открывая церемонию награждения.1. Васильева Ритта Петровна, врач Республиканского психоневрологического диспансера;2. Климова Марина Михайловна, врач Станции скорой медицинской помощи;3. Мункуев Жаргал Базаржапович, врач Республиканской клинической больницы;4. Онтоев Александр Николаевич, врач Республиканского перинатального центра;5. Хасаншина Ирина Степановна, медицинская сестра Муйской центральной районной больницы;6. Цыбенова Евгения Доржиевна, старшая медицинская сестра Республиканской клинической больницы;7. Цыбикова Розалия Жановна, врач Городской поликлиники №6;8. Черняева Марина Олеговна, врач Республиканской клиническая больницы скорой медицинской помощи.1. Дондоковой Ирине Нимаевне, медицинской сестре Республиканского клинического онкодиспансера;2. Захаровой Антонине Викторовне, медицинской сестре филиала «Детский туберкулезный санаторий «Солнышко» противотуберкулезного диспансера;3. Мункоевой Елене Жановне, врачу Бурятской республиканской станции переливания крови»;5. Сушкеевой Ольге Дашеевне, медицинской сестре Детской республиканской клинической больнице;6. Жарниковой Оксане Владимировне, медицинской сестре Городской поликлиники №2.Фото: Пресс-служба правительства Бурятии