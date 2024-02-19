В Улан-Удэ качели в центре города ломают снова и снова

В 2024 году качели на площади Революции хотят сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек.- Это первые качели в общественном пространстве. Архитекторы, которые планировали благоустройство площади Революции, взяли идею у Москвы. Не ожидали, что они будут настолько популярны. У молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность, - сообщает председатель КГХ Сергей Гашев.Осенью 21-го в центре Улан-Удэ установили качели. С тех пор их ломали несколько раз.Фото: мэрия Улан-Удэ