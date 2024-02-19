Общество 19.02.2024 в 10:14
В Улан-Удэ качели в центре города ломают снова и снова
В 2024 году их решили усовершенствовать, сделать более массивными
Текст: Ольга Лазарева
В 2024 году качели на площади Революции хотят сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек.
- Это первые качели в общественном пространстве. Архитекторы, которые планировали благоустройство площади Революции, взяли идею у Москвы. Не ожидали, что они будут настолько популярны. У молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность, - сообщает председатель КГХ Сергей Гашев.
Осенью 21-го в центре Улан-Удэ установили качели. С тех пор их ломали несколько раз.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Это первые качели в общественном пространстве. Архитекторы, которые планировали благоустройство площади Революции, взяли идею у Москвы. Не ожидали, что они будут настолько популярны. У молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность, - сообщает председатель КГХ Сергей Гашев.
Осенью 21-го в центре Улан-Удэ установили качели. С тех пор их ломали несколько раз.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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