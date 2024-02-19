На СВО погиб 25-летний доброволец из Бурятии

31 января 2024 года при выполнении воинского долга, героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины наш земляк Дранов Максим Михайлович, сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».Максим родился 28 июня 1999 году, жил и рос в селе Старый Заган. В 2006 году первоклассником поступил в Новозаганскую школу, где обучался девять лет.Учителя и работники школы вспоминают Максима, как вежливого, внимательного ученика, активного участника школьной жизни. Он любил посещать кружки в школе, участвовал во внеклассной работе, не пропускал ни одной репетиции. Добрый по натуре, скромный, спокойный, сдержанный, отзывчивый, готовый оказать помощь и поддержку, - такими качествами он завоевал уважение и симпатию, как сверстников, так и педагогов.Окончив девять классов в 2015 году, Максим продолжил обучение в Мухоршибирском филиале ГОУ СПО Бурятского республиканского агротехнического техникума по специальности «тракторист – машинист».Затем была срочная служба в рядах Российской армии в г. Владивосток в войсках РХБЗ.Трудился Максим на Камчатке рыбообработчиком. В ноябре прошлого года вернулся в родное село.Любовь к Родине, верность гражданскому долгу, чувство товарищества подвигло Максима принять мужественное решение. Вернувшись, он пошел добровольцем для участия в специальной военной операции. Максим Михайлович доблестно исполнял свой воинский долг, не жалея собственной жизни.У Максима остались отец, мама, жена, брат и сестра.Прощальный митинг состоится 19 февраля в 12:00 часов, в селе Старый Заган по адресу: ул. Чкалова, 34, Старозаганский Дом культуры.