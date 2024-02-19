Общество 19.02.2024 в 10:40
Сегодня ночью в Бурятии температура опускалась до -46 и ниже
Жители сел соревнуются, у кого было холоднее
Текст: Ольга Лазарева
В соцсетях и районных СМИ сегодня идет обсуждение того, что зима никак не хочет отдавать свои права. Ночью и утром в некоторых селах температура опускалась до самых низких отметок.
Так, в Новоильинске сегодня местами до – 46, в Челутае - до - 45, в селе Татарский Ключ - до - 42, Илька - до – 43, сообщает газета «Вперед».
На фото: температура в Новоильинске.
Фото: газета "Вперед"
Так, в Новоильинске сегодня местами до – 46, в Челутае - до - 45, в селе Татарский Ключ - до - 42, Илька - до – 43, сообщает газета «Вперед».
На фото: температура в Новоильинске.
Фото: газета "Вперед"
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