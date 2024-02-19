Сегодня ночью в Бурятии температура опускалась до -46 и ниже

В соцсетях и районных СМИ сегодня идет обсуждение того, что зима никак не хочет отдавать свои права. Ночью и утром в некоторых селах температура опускалась до самых низких отметок.Так, в Новоильинске сегодня местами до – 46, в Челутае - до - 45, в селе Татарский Ключ - до - 42, Илька - до – 43, сообщает газета «Вперед».На фото: температура в Новоильинске.Фото: газета "Вперед"