Общество 19.02.2024 в 10:40

Сегодня ночью в Бурятии температура опускалась до -46 и ниже

Жители сел соревнуются, у кого было холоднее
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Текст: Ольга Лазарева
Сегодня ночью в Бурятии температура опускалась до -46 и ниже
В соцсетях и районных СМИ сегодня идет обсуждение того, что зима никак не хочет отдавать свои права. Ночью и утром в некоторых селах температура опускалась до самых низких отметок. 

Так, в Новоильинске сегодня местами до – 46, в Челутае - до - 45, в селе Татарский Ключ - до - 42, Илька - до – 43, сообщает газета «Вперед». 

На фото: температура в Новоильинске.

Фото: газета "Вперед"
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