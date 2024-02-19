Общество 19.02.2024 в 10:45

В Улан-Удэ 23 февраля прогремит салют

Залпы произведут артиллеристы Восточного военного округа
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 23 февраля прогремит салют
В городах Дальнего Востока артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) проведут праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества. Артиллеристы ВВО выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок в Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 23 февраля в 21 час по местному времени.

При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов, в том числе гаубицы Д-30, пушки БС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 2А85А1.

«В настоящее время личный состав салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе сводных дивизионов. В День защитника Отечества артиллерийские расчеты произведут по 30 залпов», - сообщили в пресс-службе ВВО.

Фото: «Номер один»
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