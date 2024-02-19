В Бурятии на границе задержали необычную контрабанду

Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно со специалистами Бурятской таможни в МАПП «Кяхта» выявили факты нарушения законодательства в сфере карантина растений.Граждане Монголии вывозили из России 100 кг сушеной сливы, 185 кг изюма, 20 кг сушеного абрикоса, 48 кг инжира, 45 кг грецкого ореха без фитосанитарных сертификатов.В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.