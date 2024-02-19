Общество 19.02.2024 в 10:58

В Бурятии на границе задержали необычную контрабанду

Граждане Монголии вывозили из России сушеные фрукты и орехи без фитосанитарных сертификатов
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии на границе задержали необычную контрабанду
Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно со специалистами Бурятской таможни в МАПП «Кяхта» выявили факты нарушения законодательства в сфере карантина растений. 

Граждане Монголии вывозили из России 100 кг сушеной сливы, 185 кг изюма, 20 кг сушеного абрикоса, 48 кг инжира, 45 кг грецкого ореха без фитосанитарных сертификатов.

В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ. 

Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 

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