Общество 19.02.2024 в 10:58
В Бурятии на границе задержали необычную контрабанду
Граждане Монголии вывозили из России сушеные фрукты и орехи без фитосанитарных сертификатов
Текст: Ольга Лазарева
Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно со специалистами Бурятской таможни в МАПП «Кяхта» выявили факты нарушения законодательства в сфере карантина растений.
Граждане Монголии вывозили из России 100 кг сушеной сливы, 185 кг изюма, 20 кг сушеного абрикоса, 48 кг инжира, 45 кг грецкого ореха без фитосанитарных сертификатов.
В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.
Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Граждане Монголии вывозили из России 100 кг сушеной сливы, 185 кг изюма, 20 кг сушеного абрикоса, 48 кг инжира, 45 кг грецкого ореха без фитосанитарных сертификатов.
В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.
Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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