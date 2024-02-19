Морозы в Бурятии ослабнут только с 23 февраля

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике сохранится морозная погода. Ночью будет до -31,-37, местами до -40,-45 градусов. Днем -18,-24 градуса.Ослабление морозов произойдет 23-24 февраля под влиянием южного циклона. В эти дни временами возможен снег. Преобладающая температура ночью составит -23,-29, днем -13,-18 градусов.25-26 февраля ожидается преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода. Преобладающая температура ночью будет -26,-31, местами до -32,-37, днем -14,-19 градусов.Фото: «Номер один»