Общество 19.02.2024 в 12:31

Для Улан-Удэ накануне весеннего половодья купили искусственные дамбы

Скоро их опробуют на учениях
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Для Улан-Удэ накануне весеннего половодья купили искусственные дамбы
Республика Бурятия приобрела 25 водоналивных дамб. Они представляют собой "рукава", которые наполняют водой. В готовом состоянии эти дамбы имеют высоту около полутора метров. Сделаны они из ПВХ. Скоро новинку должны передать Улан-Удэ.

Но перед передачей пройдет испытание - его проведут в рамках противопаводковых учений в апреле-мае. На них даже пригласят представителей завода-изготовителя.

Каждая водоналивная дамба имеет длину 20 метров. Из них можно составить дамбу протяженностью 500 метров. Сейчас в Бурятии идет очередной многоводный период, начавшийся в 2019 году.
Теги
Общество

Все новости

Улан-удэнец подглядел пароль от телефона друга и решил украсть его мобильник
19.02.2024 в 13:50
Семью из Бурятии обманули в автосалоне Новосибирска
19.02.2024 в 13:44
Улан-удэнец взял в аренду игровую приставку и тут же продал ее
19.02.2024 в 13:29
В Иволгинском районе Бурятии у местного жителя нашли 20 килограммов марихуаны
19.02.2024 в 13:23
В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого скота против ящура
19.02.2024 в 13:15
Толщина льда на Селенге превысила уровень прошлой зимы
19.02.2024 в 13:04
В Бурятии на Байкале появится детский лагерь федерального уровня
19.02.2024 в 12:39
В селах Бурятии появились собаки, которые убивают домашний скот
19.02.2024 в 12:37
Для Улан-Удэ накануне весеннего половодья купили искусственные дамбы
19.02.2024 в 12:31
В Улан-Удэ таксист спас пассажирку от потери 1,2 млн рублей
19.02.2024 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого скота против ящура
В управлении ветеринарии напоминают, что охват скота вакцинацией должен быть стопроцентным

19.02.2024 в 13:15
Толщина льда на Селенге превысила уровень прошлой зимы
Это связывают с сильными морозами
19.02.2024 в 13:04
Морозы в Бурятии ослабнут только с 23 февраля
Однако серьезного потепления не будет и в выходные
19.02.2024 в 11:57
В Бурятии на границе задержали необычную контрабанду
Граждане Монголии вывозили из России сушеные фрукты и орехи без фитосанитарных сертификатов
19.02.2024 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru