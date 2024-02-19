Для Улан-Удэ накануне весеннего половодья купили искусственные дамбы

Республика Бурятия приобрела 25 водоналивных дамб. Они представляют собой "рукава", которые наполняют водой. В готовом состоянии эти дамбы имеют высоту около полутора метров. Сделаны они из ПВХ. Скоро новинку должны передать Улан-Удэ.Но перед передачей пройдет испытание - его проведут в рамках противопаводковых учений в апреле-мае. На них даже пригласят представителей завода-изготовителя.Каждая водоналивная дамба имеет длину 20 метров. Из них можно составить дамбу протяженностью 500 метров. Сейчас в Бурятии идет очередной многоводный период, начавшийся в 2019 году.