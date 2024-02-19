Общество 19.02.2024 в 13:04

Толщина льда на Селенге превысила уровень прошлой зимы

Это связывают с сильными морозами
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Текст: Петр Санжиев
Толщина льда на Селенге превысила уровень прошлой зимы
В мэрии Улан-Удэ сообщили, что на реке Селенге толщина льда сейчас составляет 106 см. Год назад она была на уровне 94 см. На Уде установился ледовый покров в 93 см, что тоже больше 87 см, отмеченных в прошлый зимний сезон. При этом на фоне более толстого льда снежный покров в столице Бурятии меньше, чем раньше.

В настоящее время Улан-Удэ готовится к весеннему половодью. Так, в мкрн. Дивизионный идёт распиловка льда на местном ручье. Под угрозой подтопления находятся около 10 домов, в т. ч. особенно тревожат три дома. В мкрн. Мостовой скоро тоже организуют распиловку под железнодорожным мостом. Под ним, как известно, традиционно образуется наледь, мешающая проезду габаритного транспорта. Работу проведет Комбинат по благоустройству.

Накануне таяния снега и льда гражданам напоминают, что им лучше застраховать свое имущество. Статистика говорит, что в столице республики были годы, когда водная стихия разгулялась не на шутку. Это происходило в 1891-1973 гг., в 1991-1993 гг., а также в 1998 году.

Разрушение ледового покрова на Селенге и Уде ожидается в первой и второй декаде апреля, если не будет погодных аномалий.

Фото: «Номер один»
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