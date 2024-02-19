Общество 19.02.2024 в 15:50

«Скрывала от нас беременность»

В Новосибирске мать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку её дочь
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Текст: Номер один
«Скрывала от нас беременность»
В Новосибирске родственники рассказали о 22-летней матери, которая выкинула ребенка в мусорный бак. После школы девушка переехала из поселка Колывань в Новосибирск, но часто навещала родных.

- Я не знаю, что ее толкнуло на этот шаг. Она - человек уравновешенный, в последний раз видел ее месяц назад, в гости приезжала. То, что беременна - скрывала. Да и личной жизнью сильно не делилась. Знаю, что в Новосибирске она работала администратором, был у нее парень, тоже работал и на этом всё. Брак они не регистрировали, детей не было, - рассказал КП-Новосибирск дядя подозреваемой.

Он до сих пор не верит, что его племянница могла выкинуть ребёнка.

- Понимаете, месяц назад её видел. Я даже не мог подумать, что она беременна. Всегда была чуть полненькой. И помощи же не просила, не говорила, что в сложной ситуации. Мать ее уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребенка, будем разговаривать об этом с органами, - рассказал КП-Новосибирск дядя девушки.

ЧП случилось днем 16 февраля на улице 1905 года. По данным следствия, 22-летняя девушка самостоятельно родила младенца в квартире, завернула в два пакета и выкинула в мусорный бак. Около часа новорожденный провел на морозе, его писк услышал местный житель Иван Журавлев.

Парень подумал, что выкинули котенка и решил спасти, оказалось - в мусорке лежал ребенок. Иван отнес малыша домой, позвонил друзьям - те вызвали скорую помощь. Младенца госпитализировали, в тот же вечер полиция задержала мать.

Фото: предоставлено местными жителями / Никита Манько
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инцидент младенец мороз

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