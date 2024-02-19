В Улан-Удэ власти будут забирать анонимную недвижимость

Мэрия Улан-Удэ продолжает искать правообладателей объектов недвижимости, которые до сих пор не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Речь идет о всевозможных жилых и нежилых помещениях, объектах капитального строительства, земельных участках.В советское и ранее постсоветское время права на объекты регистрировало Бюро технической инвентаризации (хотя также договоры приватизации, свидетельства о праве на наследство, документы о выплате пая заверяли нотариусы).На протяжении многих лет власти Улан-Удэ пытаются навести порядок, установить правообладателей того или иного объекта, но это не всегда получается.«В настоящее время на территории города насчитывается около 19 тысяч помещений в многоквартирных домах, порядка двух тысяч земельных участков и девяти тысяч объектов капительного строительства, у которых правообладатели есть, но их права не зарегистрированы в ЕГРН», - говорят в мэрии Улан-Удэ.В прошлом году около трех тысяч таких «старорежимных» правообладателей недвижимости зарегистрировали свои права по-современному - в ЕГРН.Однако есть объекты, по которым муниципалитету никак не удается установить правообладателей. Отныне их начнут признавать бесхозяйными и в дальнейшем станут оформлять в муниципальную собственность. Это разрешают делать прошлогодние изменения в федеральном законодательстве.Первые кандидаты на приобретение статуса бесхозяйного объекта в Улан-Удэ уже есть.Никаких исков в суд мэрия подавать не будет – просто напишет заявление в Росреестр и приложит пакет документов.Чтобы ваш объект не постигла такая судьба, мэрия призывает граждан все же зарегистрировать свои права на недвижимость в Росреестре – в ЕГРН.Если после того, как объект поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного, у него вдруг найдется правообладатель, то ему придется, видимо, уже через суд «отбивать» актив назад, предъявляя какие-то доказательства.Чаще всего на объявления о поиске владельцев конкретной недвижимости ее собственник отзывается, если речь идет о квартире и объявление размещено на доске объявлений многоквартирного дома.Фото: «Номер один»