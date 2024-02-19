Общество 19.02.2024 в 17:10

Жительница Бурятии нашла в купленном сыре непонятные гранулы

«Чем нас кормят?», возмутилась женщина
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии нашла в купленном сыре непонятные гранулы
Жительница Северобайкальска обнаружила в купленном сыре гранулы неизвестного происхождения. О неприятной «находке» женщина рассказала в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».

«Купили сыр, а в нём вот такие гранулы, и это не творог. Я не поленилась и извлекла несколько штук, гранулы – твёрдые шарики почти одинакового размера. Чем нас кормят? Куда обратиться за экспертизой и жалобой?».

В ответ представитель Роспотребнадзора посоветовала обратиться к ним с письменной жалобой. В ведомстве обещали разобраться и принять меры.

Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»
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