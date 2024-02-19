Общество 19.02.2024 в 17:13
COVID-19 может состарить мозг на 20 лет
Последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой
Текст: Ольга Лазарева
Длительный COVID-19 может состарить мозг на 20 лет. Группа учёных Ливерпульского университета пришла к выводу, что последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой, пишет «Российская газета».
Согласно результатам исследования, опубликованным на медицинском портале Medscaрe, "затуманенность мозга" - одна из наиболее распространенных и постоянных жалоб у пациентов с затяжным COVID-19. Им страдают до 46 процентов пациентов, которые также жаловались на другие умственные проблемы, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.
Исследователи обнаружили, что у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, были признаки долговременной черепно-мозговой травмы через год после заражения вирусом SARS-CoV-2. В рамках исследования участники прошли когнитивный тест, результаты которого соответствовали возрастным показателям тех, кто не перенес серьезного приступа COVID-19. Затем был взят образец крови для поиска специфических биомаркеров, показавший, что повышенные уровни некоторых из них соответствовали черепно-мозговой травме. Используя сканирование мозга, исследователи также обнаружили, что определенные области мозга, связанные с вниманием, у этих пациентов были уменьшены в объеме.
Пациенты, участвовавшие в исследовании, были "менее точными и медлительными" в своих когнитивных способностях и, по мнению исследователей, страдали, по крайней мере, от одного психического расстройства, такого как депрессия, тревога или посттравматическое стрессовое расстройство.
При этом дефицит мозговой активности, обнаруженный у пациентов с COVID-19, был эквивалентен 20 годам старения мозга и стал доказательством того, чего опасались врачи: этот вирус действительно может повредить мозг и привести к постоянным проблемам с психическим здоровьем. По словам ведущего автора исследования Бенедикта Майкла, директора лаборатории инфекционной неврологии Ливерпульского университета, когнитивные проблемы и проблемы с памятью, на которые жаловались пациенты, были связаны с нейроанатомическими изменениями в мозге.
Некоторые пациенты с затянувшимся COVID-19 говорили, что их попытки убедить своих врачей в наличии у физического заболевания были постоянной проблемой на протяжении всей пандемии, особенно в том, что касается снижения мозговой активности. Исследование предоставляет пациентам, которые были упущены из виду некоторыми врачами, доказательство того, что их заболевания не являются плодом их воображения, заключила Карла Томпсон, ведущий нейропсихолог клиники по восстановлению от COVID-19 при Медицинской школе университета Северной Каролины.
Согласно результатам исследования, опубликованным на медицинском портале Medscaрe, "затуманенность мозга" - одна из наиболее распространенных и постоянных жалоб у пациентов с затяжным COVID-19. Им страдают до 46 процентов пациентов, которые также жаловались на другие умственные проблемы, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.
Исследователи обнаружили, что у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, были признаки долговременной черепно-мозговой травмы через год после заражения вирусом SARS-CoV-2. В рамках исследования участники прошли когнитивный тест, результаты которого соответствовали возрастным показателям тех, кто не перенес серьезного приступа COVID-19. Затем был взят образец крови для поиска специфических биомаркеров, показавший, что повышенные уровни некоторых из них соответствовали черепно-мозговой травме. Используя сканирование мозга, исследователи также обнаружили, что определенные области мозга, связанные с вниманием, у этих пациентов были уменьшены в объеме.
Пациенты, участвовавшие в исследовании, были "менее точными и медлительными" в своих когнитивных способностях и, по мнению исследователей, страдали, по крайней мере, от одного психического расстройства, такого как депрессия, тревога или посттравматическое стрессовое расстройство.
При этом дефицит мозговой активности, обнаруженный у пациентов с COVID-19, был эквивалентен 20 годам старения мозга и стал доказательством того, чего опасались врачи: этот вирус действительно может повредить мозг и привести к постоянным проблемам с психическим здоровьем. По словам ведущего автора исследования Бенедикта Майкла, директора лаборатории инфекционной неврологии Ливерпульского университета, когнитивные проблемы и проблемы с памятью, на которые жаловались пациенты, были связаны с нейроанатомическими изменениями в мозге.
Некоторые пациенты с затянувшимся COVID-19 говорили, что их попытки убедить своих врачей в наличии у физического заболевания были постоянной проблемой на протяжении всей пандемии, особенно в том, что касается снижения мозговой активности. Исследование предоставляет пациентам, которые были упущены из виду некоторыми врачами, доказательство того, что их заболевания не являются плодом их воображения, заключила Карла Томпсон, ведущий нейропсихолог клиники по восстановлению от COVID-19 при Медицинской школе университета Северной Каролины.
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