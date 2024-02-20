Жительница Улан-Удэ отсудила компенсацию за поврежденный в ДТП позвоночник

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу горожанки 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Как сообщили в УФССП Бурятии, женщина получила травму позвоночника в аварии с участием трех машин. Виновница ДТП при повороте выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с другим автомобилем, который от удара отбросило на машину пострадавшей.Отстаивать свои интересы женщине пришлось в суде. После вынесения решения, в соответствии с которым ответчица должна была выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, исполнительный лист направили в Службу судебных приставов Бурятии.«После возбуждения исполнительного производства должница не торопилась исполнять решение суда. Для обеспечения уплаты долга судебный пристав арестовал её автомобиль, который был оценен специалистами и передан в торгующую организацию. Деньги, вырученные с продажи машины, перечислили на счет взыскательницы. Остаток задолженности по исполнительному производству был взыскан с зарплаты должницы», - рассказали в УФССП.Фото: «Номер один»