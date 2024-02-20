Общество 20.02.2024 в 09:19
В Бурятии выявлены нарушения в изоляторе временного содержания
Уполномоченная по правам человека проверила законность нахождения людей в изоляторе, бытовые условия содержания, организацию оказания медпомощи
Текст: Ольга Лазарева
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков и уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и лиц, арестованных в административном порядке, в изоляторе временного содержания управления МВД России по г. Улан-Удэ.
Осмотрены камеры изолятора временного содержания, производственные помещения, медицинский кабинет.
Проверены законность нахождения в изоляторе лиц, бытовые условия их содержания, организация оказания медицинской помощи, а также исполнение правил внутреннего распорядка.
По результатам проверки выявлены нарушения законодательства, устранение которых поставлено прокуратурой республики на контроль.
Фото: прокуратура РБ
Осмотрены камеры изолятора временного содержания, производственные помещения, медицинский кабинет.
Проверены законность нахождения в изоляторе лиц, бытовые условия их содержания, организация оказания медицинской помощи, а также исполнение правил внутреннего распорядка.
По результатам проверки выявлены нарушения законодательства, устранение которых поставлено прокуратурой республики на контроль.
Фото: прокуратура РБ
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