В Бурятии выявлены нарушения в изоляторе временного содержания

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков и уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и лиц, арестованных в административном порядке, в изоляторе временного содержания управления МВД России по г. Улан-Удэ.Осмотрены камеры изолятора временного содержания, производственные помещения, медицинский кабинет.Проверены законность нахождения в изоляторе лиц, бытовые условия их содержания, организация оказания медицинской помощи, а также исполнение правил внутреннего распорядка.По результатам проверки выявлены нарушения законодательства, устранение которых поставлено прокуратурой республики на контроль.Фото: прокуратура РБ