Общество 20.02.2024 в 10:27

Рейс Казань-Улан-Удэ-Казань включен в программу субсидирования

Это стало возможным при поддержке обоих регионов - Бурятии и Татарстана

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Рейс Казань-Улан-Удэ-Казань включен в программу субсидирования
Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился хорошей новостью. 

- Вчера Росавиация опубликовала дополнительный перечень маршрутов которые попадают в 2024 году под программу субсидирования региональных перевозок. В этот список включен рейс Казань - Улан-Удэ - Казань. Это стало возможным при поддержке обоих регионов - Бурятии и Татарстана. Главы регионов поддержали этот маршрут. Благодарим Цыденова Алексея Самбуевича и Рустама Нургалиевича Минниханова! Ждем от Авиакомпании Nord Wind открытия продаж в ближайшее время. Все на рейс! – написал Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях. 

Фото: "Номер один" 
Теги
Общество

Все новости

В Бурятии прощаются с военным, погибшим при освобождении Марьинки
20.02.2024 в 10:51
В Улан-Удэ управляющие организации плохо содержат общее имущество
20.02.2024 в 10:39
В Бурятии задержали вооруженного всадника
20.02.2024 в 10:31
Рейс Казань-Улан-Удэ-Казань включен в программу субсидирования
20.02.2024 в 10:27
В Улан-Удэ объяснили причины мощного потопа на Батарейке
20.02.2024 в 10:04
Полпред президента встретился с инвесторами Бурятии
20.02.2024 в 09:50
В Бурятии водитель «легковушки» столкнулся с самосвалом
20.02.2024 в 09:36
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу
20.02.2024 в 09:30
В Бурятии выявлены нарушения в изоляторе временного содержания
20.02.2024 в 09:19
В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета
20.02.2024 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Бурятии прощаются с военным, погибшим при освобождении Марьинки
У Александра Домышева дома остались жена и трое детей
20.02.2024 в 10:51
В Улан-Удэ управляющие организации плохо содержат общее имущество
И умышленно не выполняют требования прокурора
20.02.2024 в 10:39
В Бурятии выявлены нарушения в изоляторе временного содержания
Уполномоченная по правам человека проверила законность нахождения людей в изоляторе, бытовые условия содержания, организацию оказания медпомощи

20.02.2024 в 09:19
Ржавая вода из крана
Куда обращаться?
20.02.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru