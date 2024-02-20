Общество 20.02.2024 в 10:27
Рейс Казань-Улан-Удэ-Казань включен в программу субсидирования
Это стало возможным при поддержке обоих регионов - Бурятии и Татарстана
Текст: Ольга Лазарева
Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился хорошей новостью.
- Вчера Росавиация опубликовала дополнительный перечень маршрутов которые попадают в 2024 году под программу субсидирования региональных перевозок. В этот список включен рейс Казань - Улан-Удэ - Казань. Это стало возможным при поддержке обоих регионов - Бурятии и Татарстана. Главы регионов поддержали этот маршрут. Благодарим Цыденова Алексея Самбуевича и Рустама Нургалиевича Минниханова! Ждем от Авиакомпании Nord Wind открытия продаж в ближайшее время. Все на рейс! – написал Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях.
Фото: "Номер один"
- Вчера Росавиация опубликовала дополнительный перечень маршрутов которые попадают в 2024 году под программу субсидирования региональных перевозок. В этот список включен рейс Казань - Улан-Удэ - Казань. Это стало возможным при поддержке обоих регионов - Бурятии и Татарстана. Главы регионов поддержали этот маршрут. Благодарим Цыденова Алексея Самбуевича и Рустама Нургалиевича Минниханова! Ждем от Авиакомпании Nord Wind открытия продаж в ближайшее время. Все на рейс! – написал Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсетях.
Фото: "Номер один"
ТегиОбщество