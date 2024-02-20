В Улан-Удэ управляющие организации плохо содержат общее имущество

Прокуратура республики провела проверку по сообщениям в СМИ о нарушениях законодательства об отходах производства и потребления в г. Улан-Удэ.Прокуроры Железнодорожного, Советского, Октябрьского районов г. Улан-Удэ выявили факты ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества многоквартирных домов, расположенных по просп. 50 лет Октября, улицам Модогоева и Конечной, длительного невывоза бытовых отходов, строительного мусора.После прокурорского вмешательства управляющей компанией организован вывоз мусора и уборка прилегающей территории.Директора управляющей организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначено предупреждение и штраф 25 тыс. рублей.Кроме того, руководитель предприятия привлечен к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора) в связи с длительным неисполнением представления прокурора Советского района г. Улан-Удэ по устранению ранее выявленных нарушений в данной сфере, ему назначен штраф.Фото: прокуратура Бурятии