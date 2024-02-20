Общество 20.02.2024 в 10:39

В Улан-Удэ управляющие организации плохо содержат общее имущество

И умышленно не выполняют требования прокурора
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ управляющие организации плохо содержат общее имущество
Прокуратура республики провела проверку по сообщениям в СМИ о нарушениях законодательства об отходах производства и потребления в г. Улан-Удэ.

Прокуроры Железнодорожного, Советского, Октябрьского районов г. Улан-Удэ выявили  факты ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества многоквартирных домов, расположенных по просп. 50 лет Октября, улицам Модогоева и Конечной, длительного невывоза бытовых отходов, строительного мусора.

После прокурорского вмешательства управляющей компанией организован вывоз мусора и уборка прилегающей территории.

Директора управляющей организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначено предупреждение и штраф 25 тыс. рублей.

Кроме того, руководитель предприятия привлечен к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора) в связи с длительным неисполнением представления прокурора Советского района г. Улан-Удэ по устранению ранее выявленных нарушений в данной сфере, ему назначен штраф.

Фото: прокуратура Бурятии 
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