В Бурятии прощаются с военным, погибшим при освобождении Марьинки

Сегодня в селе Петропавловка Джидинского района прощаются с военнослужащим Александром Домышевым. Он погиб 10 октября 2023 года при освобождении населённого пункта Марьинка в ДНР.Как сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7», Александр Домышев родился 16 июля 1987 в селе Шибертуй Бичурского района. Был шестым ребёнком в семье. Единственный сын и младший брат. В раннем детстве потерял родителей.В 2004 году Александр закончил Посельскую среднюю школу. Затем поступил в БРИТ на автомеханика. В 2010 году женился. Работал электрогазосварщиком в Улан-Удэ.В 2014 году Александр с семьёй переехал в село Петропавловка. Работал в Джидинском многопрофильном техникуме.В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был отправлен в зону спецоперации.«Александр был смелым, открытым, добрым и жизнерадостным человеком. У него остались жена, трое детей, 5 сестёр», - рассказали в чате.Фото: «Джида-инфо 24/7»