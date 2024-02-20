Общество 20.02.2024 в 10:51
В Бурятии прощаются с военным, погибшим при освобождении Марьинки
У Александра Домышева дома остались жена и трое детей
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в селе Петропавловка Джидинского района прощаются с военнослужащим Александром Домышевым. Он погиб 10 октября 2023 года при освобождении населённого пункта Марьинка в ДНР.
Как сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7», Александр Домышев родился 16 июля 1987 в селе Шибертуй Бичурского района. Был шестым ребёнком в семье. Единственный сын и младший брат. В раннем детстве потерял родителей.
В 2004 году Александр закончил Посельскую среднюю школу. Затем поступил в БРИТ на автомеханика. В 2010 году женился. Работал электрогазосварщиком в Улан-Удэ.
В 2014 году Александр с семьёй переехал в село Петропавловка. Работал в Джидинском многопрофильном техникуме.
В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был отправлен в зону спецоперации.
«Александр был смелым, открытым, добрым и жизнерадостным человеком. У него остались жена, трое детей, 5 сестёр», - рассказали в чате.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
Как сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7», Александр Домышев родился 16 июля 1987 в селе Шибертуй Бичурского района. Был шестым ребёнком в семье. Единственный сын и младший брат. В раннем детстве потерял родителей.
В 2004 году Александр закончил Посельскую среднюю школу. Затем поступил в БРИТ на автомеханика. В 2010 году женился. Работал электрогазосварщиком в Улан-Удэ.
В 2014 году Александр с семьёй переехал в село Петропавловка. Работал в Джидинском многопрофильном техникуме.
В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был отправлен в зону спецоперации.
«Александр был смелым, открытым, добрым и жизнерадостным человеком. У него остались жена, трое детей, 5 сестёр», - рассказали в чате.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
Тегиспецоперация