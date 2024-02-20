Общество 20.02.2024 в 10:51

В Бурятии прощаются с военным, погибшим при освобождении Марьинки

У Александра Домышева дома остались жена и трое детей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прощаются с военным, погибшим при освобождении Марьинки
Сегодня в селе Петропавловка Джидинского района прощаются с военнослужащим Александром Домышевым. Он погиб 10 октября 2023 года при освобождении населённого пункта Марьинка в ДНР.

Как сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7», Александр Домышев родился 16 июля 1987 в селе Шибертуй Бичурского района. Был шестым ребёнком в семье. Единственный сын и младший брат. В раннем детстве потерял родителей.

В 2004 году Александр закончил Посельскую среднюю школу. Затем поступил в БРИТ на автомеханика. В 2010 году женился. Работал электрогазосварщиком в Улан-Удэ.

В 2014 году Александр с семьёй переехал в село Петропавловка. Работал в Джидинском многопрофильном техникуме.

В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был отправлен в зону спецоперации.

«Александр был смелым, открытым, добрым и жизнерадостным человеком. У него остались жена, трое детей, 5 сестёр», - рассказали в чате.

Фото: «Джида-инфо 24/7»
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