Общество 20.02.2024 в 12:33

На федеральном канале рассказали о подвиге офицера из Бурятии

Максим Концов спас товарищей ценой собственной жизни (есть видео)
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Текст: Валентин Соколов
На федеральном канале рассказали о подвиге офицера из Бурятии
Передача «НАШИ» рассказывает зрителю о подвигах участников СВО. Один из выпусков передачи был посвящен Максиму Концову. Офицер из Бурятии спас товарищей ценой собственной жизни. Благодаря его мужеству и решительным действиям диверсионная группа националистов была уничтожена. Несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

Указом Президента ему посмертно присвоили звание «Герой России».

Максим Концов старший погиб за 3 месяца до рождения сына - Максима младшего. Инесса и Максим познакомились в день России - 12 июня 2019 года. 

- Это символично, потому что я потом поняла, что таких патриотов, как он, я еще никогда не встречала. Потом он уехал в командировку, а когда вернулся,  началась наша история любви с цветами, подарками, комплиментами. Каждая командировка была проверкой на прочность. Начали ценить друг друга, начали больше уделять друг другу времени. 

Мы прощались так, как всегда прощались перед командировками. Что будет такой исход, я даже предположить не могла. Стоя на КПП тогда, передавая через калитку сим-карту, которую он оставил, я не знала, что он меня поцелует в щеку последний раз, и мы с ним попрощаемся навсегда, - рассказала на передаче вдова Максима Инесса Концова. 

Максим Концов посмертно награжден золотой звездой героя России и краповым беретом -  символом легендарных спецназовцев. 

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