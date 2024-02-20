Общество 20.02.2024 в 12:52

«Стоял на козырьке в пижамке и носках»

В Новосибирске пожарные спасли ребенка с крыши горящего дома
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Текст: Номер один
«Стоял на козырьке в пижамке и носках»
В Новосибирске спасатели сняли с крыши горящего дома 11-летнего мальчика. Пожар произошел в частном доме на улице Инская. Дом был на двух хозяев, а в момент пожара внутри него оказался один ребенок. Причем, мальчик болеет:

- У сына компрессионный перелом позвоночника, ему вообще сильно двигаться нельзя. Мы живем с бабушкой и сыном в этом доме уже много лет. Бабушка вышла в магазин на полчаса, а сын решил поставить чайник. После этого он поднялся на второй этаж, пошел к себе в комнату. Потом позвонил мне: ему в комнату начал валить дым. Я посоветовала заткнуть рот и нос тряпкой, спуститься на первый этаж и лечь на пол, - рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама мальчика.

Но мальчик не послушался, он открыл окно и вылез на крышу двухэтажного дома. Не боясь морозов, он сидел и ждал, когда за ним приедут спасатели.

- Сын стоял в пижамке и носках прямо на снегу. Потом его оттуда сняли спасатели, - говорит женщина. – Из-за пожара у нас сбежали три собаки. Четырех кошек пожарные вытащили сами, смогли спасти.

У семьи Надежды сгорело все: техника, одежда, часть документов. Сейчас семье требуется помощь. Мама мальчика отправилась в администрацию, где ей обещали выделить временное жилье.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали случившееся.

- Диспетчер Центрального пункта пожарной связи ГУ МЧС России по Новосибирской области находилась всё время на телефоне с мальчиком, чтобы тот не спрыгнул, пока пожарные по лестнице не эвакуировали его в безопасное место, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фото: Никита Манько
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инцидент пожар ребенок

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