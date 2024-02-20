В Улан-Удэ рассказали, что сделано в Железнодорожном районе в прошлом году

На расширенном заседании Коллегии администрации Железнодорожного района с участием мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова подвели итоги работы за 2023 год и озвучили планы на 2024.- Продолжалась работа по развитию инфраструктуры, благоустройству территорий, строительству новых социальных объектов в районе. Работа велась не только одной администрацией, но и совместно с крупнейшими предприятиями, с ТОСами и жителями района. Была завершена масштабная реконструкция тепломагистрали №3, что позволило повысить надежность и качество теплоснабжения и закрыть четыре котельные в мкрн Стеклозавод. Продолжалось строительство сетей водоснабжения в мкрн Верхняя Березовка в рамках федерального проекта «Чистая вода». По проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 12 участков дорог. Успешно реализовывались проекты «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов Дальнего Востока», «Народный бюджет» и многое другое. А эффективную работу района по исполнению наказов горожан надо ставить в пример всем остальным, и распространять этот опыт на весь город, - отметил Игорь Шутенков.В рамках проекта «Чистая вода» в районе построили сети водоснабжения и повысительную насосную станцию в мкрн Шишковка. Этот водопровод обеспечит питьевой водой около 300 жителей улиц Челюскина, Левитана, Самбуева.- По наказам жителей по программе «Развитие инженерной инфраструктуры» построили участки сетей водоснабжения на улицах Ясеневая, Абаканская и проезде Брусничный. Совместно с горожанами разработали проектно-сметную документацию на строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Пионеров, - отметил в своем докладе Николай Попов, руководитель администрации Железнодорожного района.По инициативе жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили две общественные территории в мкрн ПВЗ – бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя», а также 18 дворов.- Реализовали совместный проект с заводом ЛВРЗ по реставрации и установке на свое историческое место памятника «Покорителям космоса» в центре мкрн ПВЗ. В этом году планируется обновление сквера «Радуга». Это мероприятие завершит благоустройство центральной части этого микрорайона, - отметил Николай Попов.По решению Главы РБ и мэра города при участии Комитета по транспорту провели работу по возобновлению маршрутов №25 и 51, а также продлению маршрута № 95.Освободили территории от более чем 200 самовольно размещенных металлических гаражей.Планомерно решалась задача по улучшению жилищных условий граждан и обеспечению их доступным и комфортным жильем, которая поставлена Президентом России. В прошлом году в районе 141 семья улучшила жилищные условия.- Выкупную стоимость получили 75 семей, проживающих в аварийных домах, подлежащих сносу. В новые дома в мкрн Зеленый пересилили 45 семей, ранее проживавших в муниципальном жилье. За счет средств инвесторов расселили дома по ул. Гагарина, 26, ул. Пржевальского, 4, и три дома по улице Цивилева. До конца 2024 года будут расселены еще 11 аварийных домов, - отметил глава района.Мэр Улан-Удэ отметил, что несмотря на большой объем проделанной работы, которая выполнена на «отлично», в этом году перед районом стоит много важных задач.- Совместно с профильными комитетами необходимо продолжить реализацию федеральных проектов и муниципальных программ, а также работу по формированию будущей программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года, - поручил Игорь Шутенков.Для обеспечения безопасности и рациональной организации дорожного движения на сложных транспортных узлах - в районе магистральных улиц Революции 1905 года, Гагарина, пр. 50-летия Октября, мэр поручил совместно с Комитетом по транспорту проработать все возможные варианты решения проблем.- На территории района в ближайшие годы планируется реализация крупных объектов - это строительство арендного жилья для работников авиационного завода в мкрн Восточный и создание Центра креативных индустрий в центральной части. Поэтому поручаю вам взять на себя общую координацию и синхронизацию всех заинтересованных структур, - поручил главе района Игорь Шутенков.В связи с предстоящим 85-летний юбилеем авиационного завода прорабатывается вопрос установки памятника вертолету Ми-8.В этом году планируется ремонт главного канализационного коллектора по ул. Революции 1905. Методом санации будут отремонтированы восемь участков, протяженностью более 1800 метров.- Земляные работы не планируются, но возможно будут необходимы кратковременные отключения воды. Держите ситуацию на контроле, оперативно реагируйте на возможные нештатные ситуации и своевременно информируйте население о возможных неудобствах, - сказал Игорь Шутенков.Также мэр поручил усилить работу по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей по социальным и жилищно-бытовым вопросам.Фото: мэрия Улан-Удэ