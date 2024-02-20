В Восточной Сибири от снега очищено 15 тыс км Транссиба

С начала зимнего сезона с железнодорожных путей Восточно-Сибирской магистрали было убрано 810 тыс кубометров снега, очищено 15 тыс километров пути. В работах задействовано 69 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период. В очистке железнодорожного полотна от осадков на ВСЖД в среднем ежесуточно участвуют около 700 сотрудников.Фото: company.rzd.ru