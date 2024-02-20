Общество 20.02.2024 в 13:16

В Восточной Сибири от снега очищено 15 тыс км Транссиба

Свыше 800 тыс кубометров сугробов убрано с путей Восточно-Сибирской магистрали
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Текст: Номер один
В Восточной Сибири от снега очищено 15 тыс км Транссиба
С начала зимнего сезона с железнодорожных путей Восточно-Сибирской магистрали было убрано 810 тыс кубометров снега, очищено 15 тыс километров пути. В работах задействовано 69 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период. В очистке железнодорожного полотна от осадков на ВСЖД в среднем ежесуточно участвуют около 700 сотрудников.

Фото: company.rzd.ru

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