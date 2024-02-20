Общество 20.02.2024 в 13:59

В Улан-Удэ в среду отключат холодную воду

Отключение коснется только одного района
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ в среду отключат холодную воду
МУП «Водоканал» сообщает: в среду, 21 февраля, с 9:30 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение в Октябрьском районе. 

Причина: в связи с проведением плановых работ по ремонту пожарного гидранта на водопроводной сети d-100 мм по адресу: ул. Ключевская, 27а. 

Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.

Список домов в карточке: 

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