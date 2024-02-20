Уборка в Улан-Удэ ведется круглосуточно, несмотря на сильные морозы

За минувшую ночь с городских улиц убрали 750,5 кубометров снега. Большегрузные самосвалы сделали около 60 рейсов, чтобы вывезти снег на специальные места временного складирования, сообщили в Комбинате по благоустройству.Три больших комплекса ночью отработали на участках по улице Борсоева: от скульптурной композиции «Гостеприимная Бурятия» до железнодорожного переезда в мкрн Стеклозавод, от «Гостеприимной Бурятии» до ост. Виадук. Также дороги очистили на Богатырском мосту, на улице Гармаева и на пр. Строителей.Мини-трактора подмели тротуары на улицах Терешковой, Профсоюзной, Куйбышева, Кирова, вблизи Мемориала Победы и на пл. Революции.С 6:00 спецтехника и уборщики территорий убирают и вывозят снег с городских улиц.Сообщить о необходимости уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838Фото: мэрия Улан-Удэ