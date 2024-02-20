В Бурятии с начала года единое пособие назначили почти 16 тысячам семей с детьми

С начала 2024 года в Бурятии единое пособие получают 15 903 семьи на более чем 30 тысяч детей. На эти цели Отделение СФР по Республике Бурятия выделило порядка 242 миллионов рублей.Как напомнили в Соцфонде, единое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Право на выплаты возникает, если в расчетном периоде на каждого члена семьи среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на человека (в Бурятии это 16 844 рубля), а также, если семья подпадает под требования по движимому и недвижимому имуществу.«В 2023 году мы назначили единое пособие на более чем 64 тысячи семьи в отношении 128 тысяч детей. На это мы направили порядка 15 миллиардов рублей», - рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.В ведомстве отметили, что единое пособие проиндексировано в связи с ежегодным повышением прожиточного минимума. С января сумма пособия в республике составляет от 8 443 рублей до 16 886 рублей.Фото: «Номер один»