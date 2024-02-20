В музее истории Улан-Удэ умер пушистый хранитель Сэм

О смерти кота сообщила работник музея Альбина Шарланова.- Нашего Сэма больше нет... Сегодня ночью не стало... Друзья, вспомните его, ведь он был настоящим другом, сотрудником и всенародным любимцем! - написала она в соцсетях.В музее Сэм прожил почти 12 лет. Туда его подкинули еще маленьким котенком.За эти годы кот стал настоящим талисманом культурного учреждения и даже не раз попадал в книгу отзывов. Его любили и работники музея, и его посетители. Сэм не только поднимал настроение всем, кто был рядом, но и добросовестно работал – был штатным мышеловом в старинном здании.По воспоминаниям работников, во время экскурсий Сэм часто любил сопровождать процессию. Он садился на самом видном месте и слушал лекцию, отвлекая на себя все внимание.Фото: А. Шарлановой